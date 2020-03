Birra a domicilio a Roma: come ordinarla al tempo del Coronavirus

Dove e come ordinare birra a domicilio (birra artigianale, si intende) a Roma mentre i pub sono chiusi e la filiera indipendente, poco reperibile nei supermercati, in seria difficoltà: insomma, come bere bene durante e nonostante il Coronavirus, rigorosamente in sicurezza.

“Resilienza”. Se come me conoscete troppe ragazze che ballano latino americano e si portano questa parola tatuata sugli avambracci o sulla scapola sinistra è un termine che ha perso ogni valore: eppure in questi giorni ne stiamo riscoprendo il significato, e in maniera assai profonda.

È resilienza, infatti, la capacità di resistere agli urti improvvisi e alle torsioni, e per esteso alle difficoltà che la vita ci pone innanzi.

In questi giorni tutti ci scopriamo resilienti, tutti ci aggrappiamo forte alla voglia di vivere e resistiamo a un imprevisto che nessuno aveva saputo soppesare: vale per la vita quotidiana, vale anche per l’economia, e nel caso di ciò di cui parliamo a Dissapore, per i settori della produzione agroalimentare e della ristorazione.

Abbiamo già visto come il settore della birra artigianale si sia mosso in maniera particolarmente vivace per assicurare ai propri clienti una continuità di fornitura, a Milano. Bene, a Roma non è stato da meno: né sul fronte produttori, né tantomeno su quello dei bevitori; che anzi sono stati proprio coloro che si sono impegnati ad attivare un hub per condividere notizie riguardanti la consegna a domicilio di latte, bottiglie, e growler – il gruppo Facebook Senza Birra Mai – Roma e dintorni.

Da questo risulta che saranno attivi con consegne dirette diversi locali e distributori. Vi indichiamo di seguito pub, distributori e birrifici che hanno attivato o implementato le proprie consegne a domicilio di birra su Roma.

Pub

Luppolo 12 e Luppolo Station

Luppolo Station offrirà growlers direttamente dalle proprie spine e consegna a domicilio curata dal locale, anche per i piatti e gli snack di cucina, mentre Luppolo 12 continuerà a lavorare tramite Uber Eats.

Le due attività sono state tra le prime e le più reattive nel far fronte alle sopravvenute condizioni di lavoro.

Les Vignerons

Attivo con consegna a domicilio in bicicletta Les Vignerons, famosa enoteca specializzata in grandi vini naturali, che in tema di birre offre una selezione di lattine e bottiglie che non ha nulla da invidiare ai più blasonati beer shop d’Italia.

Distributori

Beer Solution

Beer Solution tramite ecommerce e codice sconto 10% “IORESTOACASA”

Natural Born Drinkers

Natural Born Drinkers con un listino dedicato ai privati, consegne dirette e ordini via email.

1001 Birre

Attivo anche l’ecommerce di 1001 Birre con soglia per spese di spedizione gratuite ridotta e sconto del 20%.

Birrifici

Birrificio Pontino consegnerà lattine e fustini da 5L su prenotazione previo ordine telefonico.

Linea diretta col birrificio anche per Birrificio Sabino, che consegna le proprie birre su Roma previo ordine Whatsapp.

Growler preparati freschi dalle spine per Fermento Bufalotta, mentre Birra Più mette a disposizione un ampissimo elenco di bottiglie e lattine da ordinare su Whatsapp.

Jungle Juice, infine, propone crowlers (lattine da 1L) delle proprie birre con consegna same day.