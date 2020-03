E di dolci senza farina, ne esistono? Non ci crederete, ma la risposta è: eccome, se esistono! Si tratta di dolci che proprio di base, per ricetta originale, non prevedono l’impiego della farina come ingredienti; oppure, si tratta di dolci che possono essere realizzati senza farina, ma prevedono elementi contenenti farina (ad esempio, biscotti). Non confondete quindi la lista che segue con una lista di dolci senza glutine, perché alcuni non sono gluten free.

Preparatevi ad accendere forno e fornelli, perché abbiamo per voi tutte le ricette che vale la pena provare: dalla torta caprese alla panna cotta, dai tartufini di cocco ai mashmallows… tante idee semplici e originali!

Marshmallow

Avete presente i marshmallow, no? Sono quei fluffosi cilindri bianchi che negli States son consumati come caramelle, che nei film sono cotti allo spiedo sul falò. Si tratta di dolcetti senza glutine né farina alcuna, ma con parecchio zucchero e un po’ complicati da fare. Si parte da una meringa base sciroppo (albumi montati insieme a uno sciroppo di acqua, glucosio e zucchero a 116°C), alla quale si aggiunge acqua e gelatina. Il composto è steso su un foglio di carta forno spolverizzato prima con amido di mais misto a zucchero a velo. Stessa miscela sulla superficie del composto. Dopo 12-15 ore potete tagliare a tocchetti, sempre tenendo la miscela di mais e zucchero a portata di mano.

Torta caprese

La torta caprese porta il nome di uno dei luoghi più apprezzati al mondo: l’isola di Capri. L’originale è al cioccolato ma esiste anche la versione al limone. Secondo la ricetta originale, la torta caprese è senza farina e senza lievito: solo tanto cioccolato fondente al 70%, mandorle, rum, arancia, zucchero. Qui sotto trovate il link alla ricetta, che contiene anche una dettagliata introduzione su questo celebre dessert.

Ecco la ricetta!

Panna cotta

La panna cotta è il dessert al cucchiaio più sottovalutato in assoluto, collegato ormai solo ai dolci disponibili nelle trattorie. La panna cotta, invece, è un’arte. Senza glutine, senza farina, senza lievito. Panna fresca, vaniglia, zucchero a velo, addensante. L’addensante può essere colla di pesce, agar agar (come nella ricetta che vi suggeriamo qui sotto) oppure albumi. Quest’ultima versione è da cuocere in forno.

Ecco la ricetta!

Salame di cioccolato

Per fare questo dolce non vi serve la farina, ma attenzione perché questa è presente nei biscotti: elemento importantissimo nel salame di cioccolato. Se siete intolleranti al glutine, usate quindi biscotti secchi gluten free. Qui sotto vi suggeriamo la ricetta, per fare insieme ai piccoli di casa questo semplicissimo e irresistibile dolce.

Ecco la ricetta!

Creme caramel

Un altro dolce al cucchiaio famoso almeno quanto la panna cotta è il creme caramel. Non semplicissimo da fare, perché è necessario dosare con cura gli ingredienti, le varie temperature tramite un termometro e attenersi a una tecnica di cottura ben precisa… volete saperne di più? Qui sotto trovate tutto.

Ecco la ricetta!

Tiramisù

Anche questo, il tiramisù, è un dolce per cui non vi servirà farina, che tuttavia è presente nei savoiardi (o nel pan di Spagna, se siete blasfemi e lo preferite ai savoiardi). Quindi no gluten free. Se non sapete che tiramisù scegliere, al link qui sotto vi diamo… tutte le nostre proposte!

Ecco le nostre ricette!

Budino alla vaniglia

Per fare il budino fatto in casa ci sono sia tecniche che prevedono l’aggiunta di farina, sia ricette che non prevedono tale ingrediente. Per farlo senza, vi riassumiamo in breve la ricetta: scaldate 350 g di latte fresco aggiungendo i semini interni di un baccello di vaniglia, insieme al baccello stesso. Aggiungete 4 fogli di colla di pesce lasciati prima in ammollo e ora strizzati. Lasciate raffreddare e filtrate. Montate a parte 4 tuorli freschi con 100 g di zucchero, per poi versare a filo il composto di latte. Versate negli stampini e aspettate qualche ora.

Gelato veloce

Panna fresca montata e latte condensato? Se uniti (insieme a gocce di cioccolato, purea di fragole, biscotti sbriciolati, frutta secca…) diventano, solo loro due, la base di un eccellente gelato home made. Vi basterà trasferire il composto in barattoli o vaschette e aspettare qualche ora per assaggiarlo. Non servirà nemmeno aggiungere lo zucchero, dato che il latte condensato è dolce per natura.

Tartufini di cocco

Semplicissimi, senza glutine, senza cottura, senza farina, senza zucchero aggiunto. Senza sapore? Affatto, tutto l’opposto! Miscelate la giusta dose di farina di cocco e di latte condensato e otterrete dei tartufini strepitosi da fare in pochissimi minuti. Provare per credere.

Ecco la ricetta!

Meringhe

La dose ideale di ingredienti per fare le meringhe è questa: 1 parte di albumi (freschi), 2 parti di zucchero semolato extra fine. Quindi, ad esempio, 80 g di albumi e 160 g di zucchero semolato. Se volete, potete anche aggiungere del colorante alimentare in gel, ma solamente a montata terminata. Il segreto per meringhe perfette?