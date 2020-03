Dolci senza uova, 22 ricette facili e veloci

Dover rinunciare ad alcuni alimenti per necessità non è mai semplice, specialmente se si parla di uova che sono l’ingrediente principale di diversi dolci. Ma non bisogna mai disperare sono infatti tantissime le ricette di dolci senza uova da replicare in men che non si dica. Tiramisù, cheesecake, torta all’acqua e poi? Preparatevi a scoprire 22 ricette dolcissime da preparare anche all’ultimo minuto.

Tiramisù

Cosa c’è di più rassicurante di un tiramisù a fine pasto? Probabilmente, nulla. La ricetta originale è sacra, ma è possibile fare uno strappo alla regola per chi mal tollera le uova. Per rendere la crema spumosa e golosa, al posto dei tuorli e dell’albume montato a neve potrete utilizzare la panna fresca montata. Vietato contare le calorie.

Qui la ricetta!

Banana bread al caffè

Direttamente dagli USA arriva una ricetta facilissima e perfetta per riciclare quelle banane dimenticate e ormai annerite: il banana bread. Veloce da fare e perfetto per essere declinato in mille versioni: dalle gocce di cioccolato alle nocciole, dalla versione integrale a quello al caffè (il nostro preferito).

Ecco la ricetta

Parfait di mandorle

Dalla Sicilia arriva un dolce imperdibile: Il parfait di mandorle, un semifreddo perfetto per le cene della bella stagione. Per realizzarlo, al posto delle uova, è possibile usare il latte condensato che vi permetterà di creare un dolce praticamente identico all’originale. Da provare!

Trovate qui la ricetta.

Torta all’acqua e caffè

È possibile fare e, soprattutto, mangiare un dolce senza sentirsi in colpa? Se non contiene uova, latte e burro probabilmente sì e la torta all’acqua è la risposta alle nostre preghiere. Perfetta per la colazione specialmente nella versione con caffè: una dolce sveglia per iniziare anche le giornate più dure.

Qui la ricetta

Mousse al cioccolato

I dolci al cucchiaio sono perfetti per quelle cene tra amici in cui si ha voglia di stupire tutti con l’impiattamento. Per far felici sia gli amici vegani che gli intolleranti alle uova, potete provare la mousse al cioccolato con solo due ingredienti: cioccolato fondente e panna fresca.

La ricetta la scoprite qui.

Cheesecake

Se la cheesecake è la vostra passione Vi farà piacere sapere che è possibile realizzarla senza utilizzare le uova. Per farlo bisogna abbandonare la classica ricetta americana, che prevede la cottura della torta,E scegliere la versione pro cioè cruda. Formaggio spalmabile vaniglia limone e panna sono gli ingredienti di questa cheesecake spettacolare. Attenzione però a non montare troppo la panna evitando così una torta eccessivamente grassa al palato. La ricetta la trovate qua

Ecco la ricetta.

Frolla vegana

Sì, parlare di frolla vegana è un passo molto azzardato ma se non potete mangiare le uova o proprio non vi piacciono questa ricetta potrebbe Fare al caso vostro. Farina, meglio se integrale acqua e olio di semi sono la base per un impasto gustoso e perfetto per realizzare tartellette, crostate e biscotti da colazione. Ci proverete?

Gelatini ai lamponi

Voglia di uno snack dolce e fresco? I gelatini al lampone sono la soluzione healty alle vostre richieste. Per realizzarli munitevi di stampo ad hoc, uno stecco di legno, dello yogurt bianco e qualche lampone fresco. Potrete sia frullare yogurt e frutti rossi insieme oppure lasciare lo yogurt al naturale, magari con un paio di cucchiaini di miele, e aggiungere la frutta a pezzi. Versate tutto negli stampini congelate e… buon dolce!

Pancake

Non è domenica senza brunch. Non è brunch senza pancake. Queste frittelline spumose da accompagnare sia con il dolce che con il salato , sono davvero goduriose ed è possibile realizzarle anche senza uova. Per una ricetta ancora più leggera e salutare usate latte vegetale, avena o mandorla, e olio di semi. Non dimenticate una punta di lievito.

Biscotti speziati

Come sostituire le uova all’interno dei biscotti? Facile con la patata dolce appunto, se l’idea di trovare un nuovo ingrediente vi stuzzica abbastanza allora non perdetevi i biscotti speziati con cannella, zenzero e cardamomo. Una vera esplosione di profumi e di sapori.

Ciambella al cioccolato

Buttati è morbido. Riuscirete a pensare e a dire solo questo davanti alla ciambella al cioccolato più soffice che abbiate mai preparato. Questa ricetta niente latte niente burro niente uova eppure il mix di acqua e olio di semi la fa assomigliare a una nuvola golosa.

Granita

Perché dare per scontate la granita? Questo è a tutti gli effetti un dolce gustosissimo, specialmente se fatta in casa. La ricetta originale sicula la vuole fatta di gelsi, ma voi potete sbizzarrirvi come più volete: melone, fragola, limone e chi più ne ha più ne metta.

La ricetta è qui.

Chia pudding ai frutti rossi

Fresco e pieno di energia: il chia pudding accompagnato dai frutti rossi è un dolce al cucchiaio da mangiare a qualsiasi ora e senza troppi sensi di colpa. La cosa importante e, alla fine, l’unico vero passaggio di questo dolce sta nel frullare il mix di frutti rossi e passarli con un colino per eliminare i semi.

La ricetta la trovate qui.

Pan di spagna

Il pan di spagna è la base di tantissime torte farcite e, nonostante le uova siano molto importanti per la sua preparazione è possibile realizzarlo anche senza e ottenendo un ottimo risultato. Farina, zucchero, latte, olio di semi e lievito per dolci: prima le parti secche e poi quelle umide. Non vi deluderà.

Dolcetti al cocco

Pochi ingredienti e poco tempo? Ti suggeriamo i dolcetti al cocco Fatti di soli due ingredienti e chi si realizzano in poco meno di 10 minuti. Perfetti non solo per chi mal tollera le uova ma anche per gli intolleranti al glutine

Qui la ricetta.

Mousse cacao e avocado

L’avocado non è perfetto solo con i nachos, ma anche come ingrediente grasso per i dolci. Come la mousse che abbina questo frutto tropicale al cioccolato che si prepara in meno di 30 minuti: polpa di avocado, cioccolato fondente sciolto e un tocco di zucchero. Viva i dolci vegan.

Castagnaccio

Una torta povera, ma dal sapore intenso: il castagnaccio è un dolce della tradizione che oggi è tornato a dettar tendenza. Alla farina di castagne sarà necessario aggiungere acqua o latte, un po’ di olio e, infine, pinoli, uvette e rosmarino. Una fetta tira l’altra.

Qui la ricetta.

Brownies crudisti

I dolci vegani sono la risposta perfetta alle voglie golose degli intolleranti. Come i brownies vegani e crudisti dove anche lo zucchero viene sostituito dalla dolcezza dei datteri. Veloci? Eccome, non serve neanche il forno.

Crostata di pesche

La frolla leggera abbinata alla marmellata di albicocche e alle fette di pesca è un dolce estivo da provare e perfetto a tutte le ore. La frolla vegana senza uova e senza burro accontenterà davvero tutti.

Muffin cioccolato e mandorle

Chi non sogna un dolce risveglio con il profumo di muffin che si sprigiona per la casa? La versione vegan di questo dolce che non prevede l’uso di latte e uova vi farà iniziare al giornata a cuor leggero. Piccolo consiglio: preparate muffin in quantità e poi surgelateli: saranno pronti nel momento del bisogno (o della voglia).

Ciambelline al vino

Farina, olio, vino e zucchero e un tocco di anice: le ciambelline al vino sono un dolce sfizioso da portare in tavola da sole o accompagnate da un vino liquoroso in qui intingerle. Quando la semplicità paga.

Crema pasticcera

Ma come facciamo a parlare di crostate senza menzionare la crema pasticcera? Se avete scelto una frolla vegana o comunque senza uova, non potrete che abbinargli una crema altrettanto leggera. Latte, maizena, zucchero, limone e farina sono i componenti e, per dargli il tipico colore giallo, una punta di curcuma.