Chi dice che la pizza senza lievito non esiste? Basta allargare un po’ gli orizzonti culinari, avere tanta fantasia, e giocarsi molto bene gli ingredienti che abbiamo in casa. Una pizza senza glutine noi la immaginiamo molto originale, non necessariamente con la presenza di farina, e un pretesto per far gustare ai bambini sapori alternativi ma allo stesso tempo molto familiari. Abbiamo raccolto per voi le 12 migliori ricette di pizza senza lievito secondo noi, dalle pizzette di melanzane a quelle di cavolfiore, dalle pizze di sfoglia a quelle di piadina.

ATTENZIONE: tra le proposte troverete sia pizze da fare senza uso di farina o lievito (riso, ortaggi…), sia pizze da fare con basi panificate di altro tipo e già pronte (piadine, pancarrè…), che tuttavia possono contenere lievito. Quindi, chi è interessato all’argomento spinto da un’intolleranza al lievito, stia attento.

Pizzette di cavolfiore (senza glutine, volendo)

Queste pizzette non sono al primo posto per puro caso: sono incredibili, quasi magiche e – assicuriamo – credibilisissime. Sì, perché la base è realizzata con cavolfiore e un po’ di farina (che potete sostituire con della fecola di patate)!

Ecco la ricetta.

Piada-pizza

Avete delle piadine in casa, e avete voglia di pizza? Usatele come base! Potete realizzare una pizza con qualunque piadina: con strutto, olio, integrale, classica, senza lievito… se la infornerete con pomodoro e mozzarella ve ne innamorerete. E l’aspetto più interessante è che impiegherete 5 minuti a farla.

Pizzette di melanzane (senza glutine)

Perché non usare delle melanzane a fette spesse, o lunghe, come base della pizza? Voi potreste dire “ok, ma così sono come melanzane ripiene”… dipende da come ve le giocherete e le “venderete” a tutta la famiglia.

Eccovi la ricetta!

Pizza di sfoglia

Stesso ragionamento fatto per la piadina: se avete in casa il classico rotolo di sfoglia già pronta, usatelo, semplicemente srotolato per fare una bella pizza. Sarà croccante sui bordi, irresistibile, un’idea molto pratica e – anche in questo caso – velocissima.

Pizza impasto furbo

La chiamano anche pizza “proteica”, dal momento che contiene poca farina e molte proteine. Al volo la ricetta, soli 2 ingredienti: yogurt greco 0% 320 g, farina integrale 150 g, sale q.b. Impastate e stendete, quindi condite anche subito con pomodoro e mozzarella. Infornate e… mangiate!

Pizza di carne

Ok, ok… forse in questo caso ci vuole davvero tanta fantasia per chiamarla “pizza”, ma solitamente è una soluzione che piace tantissimo ai bambini. Usate carne macinata, stendendola piatta a mo’ di pizza, conditela con sale, cuocetela in forno per qualche minuto, completate con pomodoro e mozzarella e infornatela nuovamente.

Pizza di polenta (senza glutine)

Avete mai pensato di usare la polenta come base per una pizza? Originale, facile da fare. Vi basterà usare farina di mais bramata (o la polenta istantanea) e far la polenta, versarla direttamente nella teglia per la pizza foderata con carta da forno e appiattirla. Lasciatela raffreddare, quindi conditela con pomodoro e mozzarella e infornatela nuovamente.

Ecco la ricetta!

Pizzette gallette (senza glutine)

Potete usare gallette di riso, gallette di grano saraceno o gallette di mais per improvvisare delle buonissime pizzette anche per un happy hour casalingo. Mettete un po’ di pomodoro e mozzarella su ogni galletta e infornatele per qualche minuto: ottime.

Pizza di farina di ceci

Se impastate farina di ceci, acqua e sale (o se fate direttamente la farinata) otterrete una base molto saporita, proteica e ideale anche per la pizza. Modellate l’impasto e conditelo con pomodoro, mozzarella e ciò che volete, quindi infornate.

Pizza di riso croccante

Questa pizza è molto interessante: potete partire sia da riso cotto ex novo, sia da riso cotto o risotto avanzati. Una volta freddo, appiattite il riso cotto su una teglia foderata con carta da forno e non vi resterà che condirlo a mo’ di pizza e infornarlo.

Pizzette di pancarrè

Coppate il centro delle fette di pancarrè (o pane in cassetta confezionato, il pan bauletto – per intenderci) usando un coppa pasta a cerchio, quindi appiattite un po’ con il mattarello. Condite con pomodoro e mozzarella e infornate. Pizzette pratiche, croccantine, buonissime!

Pizzette di zucchine

Mamma mia che bontà: leggere, senza sensi di colpa, ideali per convincere i piccoli a mangiare verdura, semplicissime da fare… queste pizzette di zucchine ivi conquisteranno!

Qui la ricetta!