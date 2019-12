Primi piatti di Capodanno: 3 paste ripiene buonissime

Non c’è occasione migliore di Capodanno per mettere le mani in pasta e pensare a qualche ricettina per stupire i vostri amici e parenti. Ci dedichiamo ai primi piatti di capodanno, con queste 3 paste ripiene buonissime e che richiamano la tradizione. Una a base di pesce, l’altra gluten free con crostacei e infine una proposta vegetariana per accontentare proprio tutti.

Prima di passare al vivo della questione, vi ricordo il mio tutorial sugli errori da evitare quando preparate la pasta fresca. Se invece volete farvi un bel viaggetto da regione a regione per scoprire i tipi di pasta ripiena italiana, accomodatevi.

1. Ravioli di stoccafisso e patate

Patate, stoccafisso, cipolle bianche, uvetta e pinoli fan parte di questo primo piatto molto elegante e dal sapore decisamente veneto: contiene infatti tutti gli elementi del saor, un contorno agrodolce che non manca mai nelle occasioni di festa. Superato l’ostacolo della pasta fresca fatta in casa, sarete già a buon punto perché la farcitura e il condimento sono molto semplici da preparare. Un primo piatto molto saporito, con note contrastanti che desteranno l’interesse dei vostri commensali.

Ecco la nostra ricetta, tutta per voi.

2. Ravioli senza glutine di carciofi e scampi

Questi particolari ravioli contengono farina di ceci – dal sapore inconfondibile – senza glutine e che ben si sposa con la farcitura a base di scampi, carciofi, limone ed erbe aromatiche. Il condimento che abbiamo scelto è semplice, per abbracciare la pasta cotta a puntino ma senza coprire gli altri ingredienti: burro e salvia. Certamente potrete variare a vostro gusto… fateci sapere!

Qui la ricetta!

3. Ravioli di zucca e ricotta

Più classici e forse caserecci rispetto alle prime due proposte, i ravioli con zucca e ricotta sono un vero e proprio asso nella manica perché accontentano tutti a tavola. In più, per la pasta potreste usare la ricetta precedente senza glutine! Zucca, ricotta fresca e ben scolata, formaggio grattugiato e noce moscata compongono il vellutato e avvolgente ripieno, che sarà intenso ad ogni assaggio.

Se cercate la ricetta, è proprio qui.

Pronti, allora? Allacciatevi il grembiule e preparate tutti i ravioli anche diverse ore prima: congelateli e, all’ultimo momento, buttateli in acqua da congelati per cuocerli a puntino.