Al.ta Cucina cerca una nonna stagista come food influencer

Nonne (e nonni!) di tutta Italia, siete pronti a sfamare oltre 5 milioni di “nipoti”? Al.ta Cucina è alla ricerca di una nonna stagista per insegnare le sue ricette e renderla una food influencer con oltre 60 anni di esperienza.

Le “ricette della nonna” sono patrimonio nazionale da difendere e promuovere: a quanto pare lo sanno bene quelli di Al.ta Cucina data la loro nuova iniziativa. Hanno realizzato infatti una landing page, https://nonnastagista.it , per ricercare una nonna da inserire nel proprio team. L’idea è di trasformare il sapere dei nostri parenti più “esperti” in contenuti social e digital accessibili a tutti, in maniera tale da passare il loro importantissimo bagaglio culturale attraverso le nuove generazioni.

Gli step per candidarsi allo stage sono semplicissimi: i nipoti dovranno andare a trovare i propri nonni (dopo aver fatto il tampone, ovviamente). Dovranno poi girare un video della nonna (o del nonno) mentre spiega come realizzare il suo cavallo di battaglia a tavola. O il piatto che più piace al nipote, per renderlo felice. Poi dovrà inviare il video via e-mail all’indirizzo nonnastagista@altacucina.co, accompagnato da una breve introduzione della nonna (o del nonno) e del perché è perfetta/o per questa grande responsabilità.

La durata prevista per lo stage è di 4 settimane con possibile rinnovo e prevede un rimborso spese a partire da 500 euro al mese, da definire sulla base dell’esperienza della candidata. Viene richiesto inoltre alla nonna di partecipare ai futuri meeting da remoto e, perché no? Sempre con l’aiuto di un nipote, scattare foto e girare video per condividere le ricette migliori con la community. Tutti i contenuti saranno poi post-prodotti dal team di Al.ta Cucina e trasformati in post con ricetta, IGTV, Stories, Reel o Tik Tok. Ci sarà inoltre spazio anche per le live, in cui la nonna potrà rispondere alle domande dei suoi fan.

Un altro requisito importante, richiesto alla nonna: che abbia voglia di “sfamare” i nipoti di tutta Italia.