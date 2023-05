Carlotta Perego di Cucina Botanica: la blogger si sente male, forsa colpa del glicine fritto

Carlotta Perego di Cucina Botanica vittima di un'intossicazione alimentare. Tutta colpa del glicine fritto? Per la blogger no, ma gli utenti non sono convinti

di Manuela Chimera 4 Maggio 2023

Avete presente Carlotta Perego di Cucina Botanica? Ebbene, la blogger ha annunciato di essere stata male a causa di un’intossicazione alimentare. I suoi fan hanno subito correlato il malessere con una ricetta del glicine fritto postata sul suo account Instagram, ma la blogger ha smentito qualsiasi correlazione: il video del glicine fritto era stato preparato una decina di giorni prima, impossibile dunque che la causa del malessere sia stato quello.

Carlotta Perego: meglio evitare il glicine fritto

Cucina Botanica di Carlotta Perego è un format tutto dedicato alla cucina vegana creativa, con tanto di blog, pagina Instagram e canale YouTube. Qui la blogger Carlotta propone ricette vegetali con svariati ingredienti in modo da preparare piatti vegani.

Solo che uno degli ultimi video pubblicati non ha convinto del tutto gli utenti. Nel video Carlotta ha pubblicato la ricetta del glicine fritto, video al termine del quale la si vede addentare con soddisfazione un rametto di questa pianta.

A distanza di qualche giorno, poi, in una Storia su Instagram ecco che Carlotta aveva rivelato ai fan di non sentirsi bene. Aveva avuto un’intossicazione alimentare di cui non si spiegava l’origine visto che a cena aveva mangiato cose normalissime (quali non è dato saperlo).

Gli utenti, però, si sono ricordati di quel video sul glicine fritto postato qualche giorno prima e le hanno ricordato che il glicine è tossico. O meglio: come già detto anche da altri fan sotto al video della ricetta, del glicine è possibile mangiare solamente i fiori. Tutte le altre parti della pianta sono tossiche. Solo che nel video Carlotta addentava tutto il rametto, non solo i fiori.

Qualcuno si è spinto oltre, ricordando che Carlotta non ha alcuna competenza in materia visto che è laureata in design. E ha invitato ha fare attenzione quando si divulgano certe cose. Qualcun altro ha poi sottolineato che la gente dovrebbe evitare di seguire queste persone che spacciano “ca***te” per like.

A questo punto, però, è intervenuta Carlotta. La blogger ha specificato che il glicine lo aveva mangiato dieci giorni prima di sentirsi male, in quanto il video era stato registrato diversi giorni prima della sua pubblicazione. E sostiene che non si possa avere un’intossicazione per qualcosa mangiato dieci giorni prima.

Effettivamente, in teoria, l’intossicazione da glicine (soprattutto se si consumano i semi) insorge poco dopo l’assunzione delle parti tossiche della pianta (ribadiamo che solo i fiori possono essere mangiati, tutto il resto no). Però il dubbio è lecito: visto che nel video la vediamo addentare fiori e rametti, non è possibile che abbia compiuto altri errori simili durante i pasti precedenti l’intossicazione?

Questo il video su Instagram dove Carlotta Perego ha mangiato il glicine fritto: