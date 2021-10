Coca-Cola, la pubblicità a tema videogiochi è un flop su YouTube

Su YouTube la nuova pubblicità di Coca-Cola ispirata al mondo dei videogiochi competitivi non ha ottenuto il successo sperato.

di Marco Locatelli 7 Ottobre 2021

Evidentemente con la volontà di spingere il prodotto in una fascia di pubblico più giovane, Coca-Cola ha lanciato una nuova pubblicità a tema videogiochi. Ma il risultato – almeno stando alle reazioni su YouTube – non sembra essere quello sperato. Anzi: si potrebbe parlare addirittura di flop.

Stando al video più visto, quello nella sua versione estesa (che trovate qui sotto), i numeri – nel momento in cui scriviamo – parlano di 280 mila visualizzazioni (e fin qui niente di strano) con 1.792 mi piace e 31.511 non mi piace. Un rapporto che colpisce, considerato poi che stiamo parlando di un brand da sempre “forte” in ambito marketing.

Se ci fosse bisogno di spiegazioni, nel video si vede un gruppo di giovani videogiocatori professionisti che, durante un torneo eSport ad un non meglio precisato videogioco fantasy (ispirato a World of Warcraft?), abbandona la battaglia dopo che uno di loro ha sorseggiato una Coca-Cola.

La bevanda porta dunque un messaggio di pace e serenità, tanto è vero che i personaggi virtuali all’interno del videogioco, dopo aver buttato le armi a terra, trasformano il campo di battaglia in un’oasi verde.

Oltre ai tanti non mi piace, molti sono i commenti degli utenti che sotto al video YouTube hanno puntato il dito contro la scrittura, che sembra fatta da persone che non conoscono realmente i videogiochi e il movimento eSport.