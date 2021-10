Esselunga, Mezzi rigatoni all’amatriciana: richiamo per rischio fisico

di Manuela 14 Ottobre 2021

Dopo i Tacos di Esselunga, ecco che sul sito Salute.gov arriva un altro richiamo: sono stati ritirati dal commercio alcuni lotti dei Mezzi rigatoni all’amatriciana di Esselunga a causa di un rischio fisico. Anche in questo caso, la data di pubblicazione dell’allerta sul sito e quella presente sull’avviso di richiamo vero e proprio, inerente i controlli effettivi, coincidono: è quella del 13 ottobre 2021.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Mezzi rigatoni all’amatriciana, mentre sia il marchio del prodotto che il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato che il nome del produttore è Esselunga SPA, con sede dello stabilimento in via Giambologna 1 a Limito di Pioltello, provincia di Milano. Invece il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT 1184 S CE.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo si riferisce alla produzione del 9 ottobre 2021, quella con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 14 ottobr 2021. L’unità di vendita, invece, è rappresentata dalla confezione da 360 grammi (peso medio).

Il motivo del richiamo è un rischio fisico, cioè la sospetta presenza di frammenti di vetro trovati durante le previste procedure di autocontrollo.

Nelle avvertenze i consumatori sono avvisati del fatto che il numero di lotto interessato dal richiamo è stato ritirato da tutti i punti vendita e non è, dunque, più presente sugli scaffali. Inoltre il richiamo interessa solamente l’articolo e le scadenze indicate in precedenza.

I consumatori sono poi pregati di non mangiare il prodotto col lotto sopra indicato se già acquistato e presente, in casa, ma di riportarlo presso il punto vendita.