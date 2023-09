Il mondo va online e Illy torna indietro: apre Incantalia, ed è pronto a invadere l’Italia

di Manuela Chimera 22 Settembre 2023

Tutti al momento si affanno per trovare uno sbocco online, mentre Illy fa l’esatto opposto. Il Polo del Gusto Illy, infatti, nell’ottica di diversificare la sua offerta, ha deciso di imbarcarsi in un progetto che prevede l’apertura di locali fisici. Si chiameranno Incantalia e il primo verrà inaugurato a Trieste.

Illy pronta a inaugurare i locali fisici Incantalia

Il Polo del Gusto, la sub-holding della famiglia Illy (quella che si occupa delle attività food & beverage del gruppo, tranne che del caffè) ha presentato in via ufficiale il suo nuovo progetto Incantalia.

Si tratta di un punto vendita vero e proprio che aprirà i battenti a Trieste in via Einaudi 2/A. Il progetto è composto da tre fasi, ma lo scopo finale è quello di arrivare ad aprire in Italia almeno 10 punti vendita nel giro di pochissimo. Questo però sul breve periodo. Sul lungo periodo, infatti, l’idea è quella di aprire 100 negozi, arrivando poi anche nei mercati esteri (in primis Francia, Regno Unito e Svizzera) e online.

Nel negozio di Incantalia di Trieste si dovrebbero trovare tutti i prodotti delle marche che afferiscono al Polo del Gusto. Ovviamente Incantalia avrà un logo tutto suo e sia nome che logo sono stati ideati da Annamaria Testa, consulente per la comunicazione.

A proposito dell’inaugurazione di Incantalia, Riccardo Illy, presidente del Polo del Gusto, ha spiegato che questo è l’inizio di una nuova fase di sviluppo per la loro sub-holding. L’idea, per l’appunto, è quella di diversificare l’offerta all’interno del Gruppo Illy. Per fare questo, sin dai primi anni 2000 hanno iniziato a fare investimenti e acquisire tutto ciò che li avrebbe portati a poter aprire dei negozi fisici, accogliendo nelle loro fila produttori d’eccellenza di prodotti come cioccolato, tè, biscotti, succhi di frutta e vino.

L’inaugurazione di questo primo concept store è già stata fatta. Al momento il primo store di Incantalia è aperto dalle ore 9 alle ore 20 (ed è anche attivo il sito online). In un’intervista rilasciata a Nordest Economia, Riccardo Illy ha svelato che oltre ai prodotti a marchio del Gruppo Illy, ci saranno anche prodotti diversi, fra cui lo champagne di Domori. Inoltre pare che ci saranno anche degli assaggi, con tanto di presentazione dei prodotti da parte di un addetto.

E spiega che sarà presente in loco, come fanno i grandi chef nei loro locali: visto che le scelte sono state sue, ci metterà la faccia (anche se ammette di non aver la pretesa di saper cucinare) ed è pronto ad accettare anche le critiche.