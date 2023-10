La lunga amicizia di Viviana “blu estoril” Guglielmi con Davide Oldani

Viviana Guglielmi, finita nell'occhio del ciclone per via della faccenda Giambruno, ha un'amicizia di vecchia data con lo chef Davide Oldani

di Manuela Chimera 23 Ottobre 2023

In questi giorni si parla molto di Viviana Guglielmi per via della questione “blu estoril” in cui è stata coinvolta, suo malgrado, da Andrea Giambruno, ex compagno di Giorgia Meloni (a quanto pare la pubblicità della pesca fu profetica). Della vita privata di Guglielmi si sa ben poco, però una cosa è certa: ama la buona cucina ed è un’amica di vecchia data dello chef Davide Oldani.

L’amicizia fra Viviana Guglielmi e Davide Oldani

Quando è saltata fuori la storia Giambruno/blu estoril tutti si sono precipitati a fare due cose. La prima è scoprire, pantone alla mano, cosa fosse il blu estoril, in cosa fosse diverso dal blu Cina e se Giambruno avesse ragione (spoiler: a quanto pare no. Secondo quanto riferito anche da Repubblica, nella questione cromatica incriminata, aveva ragione Viviana Guglielmi: lei indossava un abito blu Cina, non blu estoril. Il blu Cina ha una tonalità profonda, con sottotoni verde e viola. Il blu estoril, invece, è più chiaro e presenta sfumature rossastre. Inoltre il blu Cina è usato per l’abbigliamento, mentre il blu estoril lo si usa per le carrozzerie dell’auto).

La seconda cosa su cui tutti si sono interrogati è chi fosse Viviana Guglielmi. Certo, era noto il suo ruolo di conduttrice e giornalista, ma su di lei si sa pochissimo. Sappiamo che è nata a Sanremo nel 1977, ma che è cresciuta nella zona di Bergamo. Ha una laurea in Scienze della Comunicazione e dal 2009 è iscritta all’Albo dei giornalisti.

La sua carriera di giornalista inizia occupandosi di sport e intrattenimento. Nel 2008 la ricordiamo nel programma Azzurro Italia su Antennatre, mentre nel 2010 comincia a condurre Happy Hour su Tele Lombardia. Successivamente, dopo aver collaborato per alcune testate giornalistiche, fra cui Il Giorno e riviste come Style, compare su Inter Channel, Sistal TV, Gazzetta TV e infine entra a far parte della redazione di Tgcom24. Attualmente è impegnata nel programma Diario del giorno.

In un’intervista del 2015, aveva spiegato di amare lo sport, tanto che da ragazzina aveva partecipato ai campionati regionali di nuoto, stile libero. Il suo sogno era quello di condurre un programma di calcio e il suo modello era Candido Cannavò, di cui apprezzava lo stile “giusto, compassato e profondo, mai sopra le righe, mai una parola fuori luogo”. Capirete dunque come l’intera faccenda di Giambruno e del blu estoril sia potuta sembrare agli occhi di una giornalista che ammira uno stile del genere.

Comunque sia, della vita privata di Viviana Guglielmi non si sa molto. Ma andando a sbirciare il suo profilo Instagram, oltre a un profondo amore per il suo lavoro di giornalista, emerge anche la passione per il buon cibo, che sia quello preparato da lei, quello mangiato in una sagra di paese o anche nei ristoranti.

Proprio qui ecco spunta fuori una foto del dicembre 2017 dove la vediamo nel ristorante di Davide Oldani insieme allo chef e ai migliori pasticceri d’Italia, durante un evento natalizio organizzato da RCS e Samsung. Guglielmi e Oldani, dunque, si conoscono da parecchio tempo, sono amici di vecchia data.

Tanto che a luglio 2022, per un magazine di Studio Aperto, ecco che realizza uno speciale nella frazione San Pietro all’Olmo di Cornaredo, proprio dove lo chef Davide Oldani ha aperto il suo ristorante D’O, due stelle Michelin e una stella per la sostenibilità.

Nel post Guglielmi ha taggato proprio Davide Oldani e il Progetto Olmo. Nel video, infatti, la giornalista e lo chef parlano un po’ insieme. Lo chef parla del suo ritorno in Italia, avvenuto ormai 20 anni fa, in quanto è sempre stato attaccato alle sue radici: pur avendo girato il mondo, il suo punto fermo è sempre stato il paese e la famiglia.

Qui potete vedere il video di Instagram: