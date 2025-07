Ma perché Immobiliare.it ci racconta della casa di Davide Oldani?

C’era una volta MTV Cribs, programma dell’allora canale musicale dell’inizio del millennio in cui rapper, popstar e rockstar, modelle e celebrità varie aprivano al pubblico proletario le porte delle loro magioni da favole, tra colonnati di marmo, piscine, collezioni di auto sportive ed ostentazioni di sfarzo oltre ogni immaginazione.

Non tutto ciò che luccicava era oro però. Coi tempi che cambiano e i miti che crollano, si è scoperto che alcuni dei protagonisti della serie le case e le Ferrari le avevano noleggiate o prese in prestito, ma questa è un’altra storia. Quello che è certo è che le rockstar della nostra era ormai sono i cuochi, e il paradigma è talmente cambiato che quelle ad essere invase sono le case dei grandi chef stellati: è il caso, nell’ultima settimana, della residenza di Davide Oldani.

Tutti in casa di Davide Oldani

Ci siamo trovati lo chef del D’O nella quinta puntata dell’ultima stagione di MTV Cribs Italia, andata in onda pochi giorni fa, narrata dalla voce fuori campo di Giulia Salemi: un appartamento colorato pieno di riferimenti alle esperienze in giro per il mondo di Oldani, dove non manca un omaggio alla filosofia gastronomica che l’ha portato al successo internazionale, quella della sua “Cucina Pop”.

Un foto del suo “Zafferano e Riso” immortalato da Maurizio Galimberti è l’occasione per un excursus gourmet sulla modernizzazione delle tradizioni e la valorizzazione del prodotto attraverso la tecnica: Oldani è ormai un comunicatore consumato e racconta del suo piatto più rappresentativo col piglio di un elegante divulgatore, la Salemi fuori campo chiosa con un “mi è venuta voglia di risotto allo zafferano”. A ciascuno il suo.

Ma la dimora di Oldani non sembra interessare solo agli autori televisivi: lo star power dei cuochi non li rende solo eredi Robbie Williams o 50 Cent, ma sembra che per qualcuno possa anche influenzare il mercato del real estate.

È quello che deve avere pensato la redazione di Immobiliare.it news, il noto sito di annunci per chi cerca o vende casa, che al cuoco di Cornaredo ha dedicato una piccola biografia, utile a tessere le lodi di San Pietro all’Olmo, la piccola frazione fuori Milano dove si il regno del D’O si sta allargando e sviluppando, aggiungendo all’insegna bistellata anche ristorante Olmo e il laboratorio di ricerca e panificazione Next Door.

Insomma, se i prezzi al metro quadro della metropoli sono ormai insostenibili, guardate al di là della tangenziale, troverete “una zona che, anche se non lontana dalla metropoli, conserva l’anima di un paese di provincia, fatta di case basse, strade tranquille e una comunità radicata”, e non solo: anche cucina gourmet e il progetto imprenditoriale di un grande chef.

Non poniamo limiti alla provvidenza: chissà che dopo la Cucina Pop Oldani non riesca anche nella titanica impresa da far nascere un mercato immobiliare pop, ce n’è bisogno.