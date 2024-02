Masterchef Italia 13: i TOP e i FLOP della nona puntata

Michela perde un po' della sua grinta, ma per fortuna in suo aiuto arrivano gli ingredienti della cucina di montagna, portati dallo chef Riccardo Gaspari che riesce a spalancarle i chakra chiusi da tempo

Ci scusiamo per aver pensato che Masterchef avesse finito i soldi per gli ospiti, ora che è evidente che ad averli finiti è la Rai, che chiama per chissà quale ragione Ibrahimovic (sì, di nuovo, manco fosse un Davide Scabin in salsa figa) a sorprendere il pubblico nella prima serata. Peraltro Masterchef uno Zlatan l’ha avuto fino alla scorsa puntata, prima che tentasse il colpo di testa dell’ananas sulla pizza, credendo probabilmente di essere invincibile come Ibra.

Nel frattempo però Masterchef Italia 13 va avanti, incurante del fatto che è quella settimana dell’anno in cui a nessuno interessa nulla della cucina a meno che non sia una pizza portata direttamente da un rapper napoletano. Almeno avrebbero potuto far vestire i concorrenti in abito da sera o, in alternativa, da operaio tuttofare come Mahmood, così anche noi avremmo potuto come tutti fare le pagelle sul look dei concorrenti anziché sorbirci le loro lagne sulla difficoltà a preparare un piatto vegetale che non sembrasse una vomitata di gatto. E andata così, e ce ne faremo una ragione, e meno male che c’è Eleonora che Deh è pur sempre la nostra preferita di questa stagione, anche perché senza Settimino e con Kassandra che non ha ancora versato tutte le sue lacrime sarà dura resistere fino alla fine, altro che ascoltare canzoni fino alle due di notte.

TOP

Pazza

Col cuore che ho spremuto come un dentifricio

E nella testa fuochi d’artificio

Adesso vado dritta ad ogni bivio

Va bene sono pazza che c’è, che c’è

Io sono pazza di me, di me

Nosferatu

“Io colpisco Deborah perché è una temibile avversaria e perché in questo momento la vedo un po’ debole”. Inutile davvero che gli altri ci provino, qui di vampiro ce n’è uno e uno soltanto.

Satana

È anche vero che nessuno, in questo gioco di vampiri, ha abbastanza coraggio di attaccare Kassandra per paura che lei si vendichi. Dunque, alla fine, c’è anche qualcosa di peggio di un vampiro.

Uaaargh

Ma noi che ci stiamo a fare, che tanto fa tutto da solo Settimino.

Attentato

Pare davvero che ci sia un comblotto per spezzare il cuore di Cannavacciuolo, prima con la pizza all’ananas e poi con l’aglio fritto e crudo. E se non funziona, con l’alitazza di Settimino che gli fa il verso del leone in faccia dopo aver addentato una testa d’aglio.

Colpito e affondato

Oh, il piatto di Settimino però era buono.

La Sad

Affogo in una lacrima perché il mio destino è autodistruttivo.

Tu NO

Invece Irama la sua canzone Sanremese l’ha scritta apposta apposta per Kassandra. Kassandra, chi ha vinto la prova questa volta? Tu no.

Odio tutti e sono incazzata nera

Ci voleva quel grand’uomo di Locatelli per farci star simpatica Kassandra. Bastava rendersi conto che lei è la figlia di tutti noi: capricciosa, testarda e arrabbiata come solo le figlie sanno essere.

L’ormone impazzito

In effetti, come avevamo fatto a non capirlo prima? Passi la crush per Joe Bastianich, ma poi arriva Riccardo Gaspari e Kassandra sta lì, con la bavetta alla bocca. E noi lì, a non capire prima che Kassandra era in piena adolescenza. Oh, quanto avremmo voluto vederla alle prese con Jeremy Chan. E invece, pensa gli scherzi del destino, quest’anno le è toccato di far coppia giusto con Settimino.

FLOP

Michela punta in alto

Michela punta in alto, in altissimo, diremmo quasi al Ministero dell’Agricoltura. Almeno, a giudicare dalla faccia che ha fatto quando ha assaggiato la bistecca vegetale 3D.

Nostalgia canaglia

Michela per l’Invention Test prepara una bruschetta. Ed è subito Rachida e il suo prosciutto e melone.

Le ricette di chef Settimino

Fritto è buono tutto, dice il saggio (e pure Settimino lo segue). Perfino le teste d’aglio, soprattutto se abbinate ai pomodori conflì.

MasterLollo

Lollobrigida always on our mind, o almeno nelle teste degli autori di Masterchef, che dopo la farina di grilli e la carne 3D portano in puntata pure il Granchio Blu, l’incubo estivo dei mari italiani. Mancano solo i trattori, e poi quest’edizione diventa un caso governativo.

La stupidera

Ma che davero? Bastano una giacca da chef su un fisico statuario e una barba curata per trasformare un gruppo di donne guerriere in un circolo del cucito? Aridatece Jeremy Chan, vi prego.

Possiedimi, sedano rapa

E a proposito, sia ben chiaro che non commenteremo in alcun modo il fatto che il sedano rapa dello chef ha aperto il chakra di Michela.