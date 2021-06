Natural Born Wines 2021, rissa tra produttori di vino naturale

L’organizzazione di Natural Born Wine fa il miracolo, e trasforma il vino in acqua. Ne sarà servita un po’, e bella fresca, per calmare i bollenti spiriti (ah ah) nel primo caldissimo weekend estivo, che è coinciso con il salone del vino naturale: domenica 20 e lunedì 21 giugno a Villa Boschi, nel Comune di Isola della Scala, in provincia di Verona. Come riporta Winemag, Battista Belvisi, produttore siciliano di Pantelleria, ha provato ad aggredire un vignaiolo veneto, dopo essersi tolto scarpe e camicia e rotto alcune bottiglie. Ma il titolare di Abbazia San Giorgio è riuscito solo a spintonare dei visitatori, prima di essere allontanato e ricondotto alla ragione. Non si conoscono i motivi della zuffa, anche perché Belvisi raggiunto al telefono dal sito non ha rilasciato dichiarazioni.

Quella che invece ha volentieri risposto è stata Barbara Villa, ideatrice di Natural Born Wines: “Belvisi era evidentemente in preda a un eccesso di alcol ma la cosa è stata gestita in amicizia tra vignaioli. È stato fastidioso. Una cosa spiacevole da un punto di vista umano, risoltasi altrettanto umanamente. Ce la siamo cavata con un po’ di pacche sulle spalle e tanta acqua”. E senza l’intervento delle forze dell’ordine.