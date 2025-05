Report svela come sono allevati i salmoni, compresi quelli (presumibilmente) di Michela Brambilla

La trasmissione di inchieste Report ormai ci ha abituato a scoop relativi all’industria del cibo con notizie che puntualmente fanno preoccupare, quando non inorridire. La puntata andata in onda il 18 maggio riguarda il salmone da allevamento, ed è un follow up rispetto a un servizio dello scorso febbraio con protagonista la più improbabile tra le figure che sfrutterebbero gli animali. Parliamo di Michela Vittoria Brambilla, parlamentare Lega e nota animalista che però pare guadagnare dal commercio di salmone e gamberetti. La giornalista Giulia Innocenzi è andata in Scozia a vedere come vengono allevati questi pesci.

Aziende in acque torbide

L’inchiesta parte dalle incongruenze fra attività e dichiarazioni di Brambilla. Nella scorsa puntata avevamo appreso che alcune società di prodotti ittici, tra cui Prime Group International, Blue Line Company e Food From the World sono riconducibili alla parlamentare. Il nome non compare da nessuna parte, ma risalire a una familiarità è piuttosto facile: dal rappresentante, al notaio, al responsabile vendite, si tratta di figure tutte molto vicine a Brambilla.

Ma non è finita qui, perché le telecamere di Report hanno scoperto qualcosa di ancora più paradossale. I camion di Food From the World che trasportano salmone e gamberetti vanno a scaricare nel capannone di Io Veg, azienda di prodotti vegani su cui invece Michela Brambilla mette bene in mostra la faccia. Fra polpettine, crocchette, cotolette e burger veg dunque, si inscatola e conserva il pesce.

Alla luce dell’inchiesta l’amministratore (vegano) si è dimesso. Allo stesso tempo è venuto fuori che gran parte del personale, compresa la contabile, lavorava per entrambe le aziende. Inoltre, dopo aver notato che sul prodotto finale al supermercato mancava la sigla del capannone di lavorazione, è intervenuta l’Azienda Territoriale Brianza, che ha sanzionato la società di Brambilla. Sancendo, di fatto, il legame tra Io Veg e Food From the World.

La realtà degli allevamenti intensivi di salmone

Un altro particolare notato da Giulia Innocenzi sulle confezioni dei salmoni Food From the World è il codice GBLA017. Che riporta all’azienda scozzese Highland Smoked Salmon da cui proviene la materia prima. Così il team Report si è messo in viaggio, andando a bussare alla porta dei diretti interessati. Porta che però è rimasta chiusa, con un arrivederci e grazie che suona più come una minaccia. Perché tutta questa segretezza?

La risposta arriva grazie a un investigatore privato che, drone alla mano e gommone elettrico, porta Innocenzi a visitare di nascosto uno degli allevamenti di salmone nella zona. L’uomo, che resta anonimo, fa notare come tale allevamento sia certificato RSCPA, ovvero con il più alto grado di qualità. Ebbene: fin da subito spuntano criticità, nello specifico salmoni morti o moribondi, con gravi ferite, pinne e code mozzate, occhi scoppiati.

Perché accade? Innanzitutto c’è un problema di sovraffollamento: ogni vasca contiene fino a 100mila esemplari, con gli allevamenti più grandi che arrivano addirittura a un milione. La qualità dell’acqua, mista al precipitoso innalzamento delle temperature per il cambiamento climatico, favorisce la proliferazione dei batteri e delle malattie. Tra i parassiti più diffusi ci sono i pidocchi di mare, che infestano i tessuti dei pesci scarnificandoli vivi.

Uno shit show, tanto per usare un inglesismo ed evitarci un’espressione volgare. La mortalità dei salmoni negli allevamenti intensivi è passata dal 7 al 25% negli ultimi dieci anni. Vale a dire, 17 milioni di esemplari morti all’anno. Un’emergenza di cui i governi interessati, specie quello scozzese e degli stati del nord Europa e America, sono ben al corrente. La strategia per risolverla però, se possibile, è ancora più grave del danno.

È di consuetudine infatti l’uso di sostanze chimiche nei mangimi dei pesci in via anti parassitaria. Agenti come azametifos e dentametrina però non allontanano soltanto le malattie. Hanno un enorme impatto ambientale sui fondali e sulle altre creature marine, specie se mischiate al “pastone” inquinante di cereali e sottoprodotti della carne con cui vengono nutriti i salmoni. Per non parlare del fatto che queste sostanze sono del tutto in grado di arrivare fino al consumatore. L’ennesima dimostrazione che vale sempre la pena informarsi, o almeno porsi una domanda, su cosa si ha nel piatto.