Vitamina C, non cura il Coronavirus: la risposta della virologa Roberta Rossi

La vitamina C non cura il Coronavirus: a dirlo è anche la virologa Roberta Rossi. Intervistata da Skytg24, la dottoressa ha fornito risposte ad alcune domande che frullano nella mente degli italiani in questi giorni. Oltre a chiarire se si possa o meno uscire in passeggiata e le probabilità di contrarre il virus dalle superfici, la virologa è stata chiamata a rispondere anche a una fantomatica questione che ha generato tante fake news nel corso degli ultimi giorni: la vitamina C che cura il Coronavirus.

Di sicuro le avrete sentite da qualche parte: Belen Rodriguez che condivide un audio con una fake news relativa alla cura del Coronavirus con la vitamina C, Adriano Panzironi pure lui fautore di questa tesi (come se non avesse già abbastanza guai con i processi a suo carico) e altri ancora.

Ebbene, la dottoressa Roberta Villa non ha peli sulla lingua: la vitamina C non è la cura per il Coronavirus. Anzi, la virologa la definisce una vera e propria bufala. E ci spiega anche da dove derivi. Alte dosi di vitamina C sono state usate per via endovenosa per trattare le forme gravi. Ma si è trattato di una sperimentazione, niente altro.

I consigli che girano su WhatsApp e sui social network e che prevedono di prendere alte dosi di vitamina C per prevenire la malattia non sono fondati. Anzi, alte dosi di vitamina C possono provocare l’insorgere di calcoli renali e possono generare la falsa illusione che, visto che si prende la vitamina C, si è più protetti. Ma non c’è niente di più falso.