I cupcakes al torrone rappresentano un’idea di riciclo golosa e semplice da realizzare con gli avanzi di torrone accumulati durante le feste natalizie.

Questa morbida base resa leggermente croccante dai pezzetti di torrone e arricchita da un soffice frosting al mascarpone, vi conquisterà!

Pochi, facili step da seguire per ottenere dei dolcetti irresistibili che piaceranno a grandi e piccini!

Tempo di preparazione

25 minuti

Tempo di cottura

30 minuti

Dosi per

10 Persone

Ingredienti

Per la base

80 g Burro morbido

150 g Zucchero Semolato

1 cucchiaino Miele di acacia o miele millefiori

1 Uovo

200 g Farina 00

7 g Lievito in polvere per dolci

1 cucchiaino Estratto Di Vaniglia Bourbon oppure i semini di una bacca

150 g Latte intero fresco

1 pizzico Sale

50 g Torrone bianco duro

Per il frosting al mascarpone

250 g Mascarpone

100 g Zucchero A Velo

Per decorare

q.b. Torrone bianco duro a pezzetti

q.b. Miele o caramello

Preparazione

Per la base

Per preparare la ricetta dei cupcakes al torrone in una ciotola, lavorate il burro con lo zucchero, il pizzico di sale e il miele fino ad ottenere un composto chiaro e ben amalgamato.

Aggiungete l’uovo e la vaniglia continuando ad amalgamare bene.

Unite la farina setacciata con il lievito e alternate con il latte terminando con la farina.

Aggiungete a mano e con movimenti delicati il torrone sbriciolato grossolanamente – meglio se con un mixer.

Trasferite il composto in un sac à poche e riempite i pirottini, precedentemente sistemati nelle cavità di una teglia per muffin, per 2/3.

Fate cuocere in forno a 170°C per 30 minuti. Vale la prova stuzzicadenti.

Sfornate e fate raffreddare.

Per il frosting

In una ciotola amalgamate bene il mascarpone con lo zucchero a velo fino ad ottenere un composto cremoso e liscio.

Trasferite in un sac à poche con bocchetta a stella e decorate ogni cupcakes partendo dall’esterno verso l’interno.

Decorate, in cima, con un pezzetto di torrone e del caramello fluido oppure con del miele.