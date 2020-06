I muffin allo yogurt sono la soluzione ideale per chi ama colazioni e merende sane e gustose, pochi e semplici ingredienti e sarete pronti per preparare questi dolcetti profumatissimi, il cui sapore è quello buono dei dolci fatti in casa.

La ricetta è talmente facile e veloce che diventeranno sicuramente l’alternativa preferita alle merende confezionate, grazie al fatto che non richiedano particolari accortezze sono una di quelle preparazioni perfette anche da fare con i bambini.

Molti non sanno che questo dolcetto, nato in Inghilterra agli inizi del ‘700 erano stati inizialmente pensati per l’ora del tè, veniva infatti preparati nelle cucine dei palazzi inglesi come ricetta di riciclo, destinata alla servitù, per recuperare gli scarti dei biscotti e del pane, utilizzati sai signori per il loro tè, all’impasto venivano aggiunte patate lesse, per cercare di conferire al dolce dolcezza e poi il tutto veniva fritto, per aggiungere gusto, sembra poi che uno dei signori un giorno incontrò uno di questi strani dolcetti sulla sua strada, lo assaggiò e se ne innamorò talmente tanto da farlo diventare il dolce perfetto da abbinare al suo tè, da lì in poi questa ricetta cominciò a spopolare nei vari salotti, venne reinterpretata fino ad approdare, nell’800 negli Stati Uniti, dove il muffin non ha solo cambiato le dimensioni, diventando decisamente più grande, ma ha anche cambiato destinazione d’uso, diventando il dolce da colazione per eccellenza, un’altra differenza tra i muffin inglesi e quelli americani è il tipo di lievito utilizzato, il muffin come lo conosciamo noi infatti, quello con il lievito chimico è tipico americano, la ricetta inglese originale prevedeva invece il lievito di birra.

In Asia hanno poi rivisitato la ricetta dei muffin adattandoli alle loro tecniche di cottura, cuocendo questi dolcetti al vapore e trasformandoli e vere e proprio nuvole sofficissime.

A riprova della sua popolarità, il musicista Frank Zappa, non contento di aver aver composto, nel 1975, la famosa “Muffin Man” ha perfino chiamato la figlia più piccola Diva Muffin, chissà se ne è una fan anche lei…

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 30 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

75 g Farina di farro

50 g Fecola di patate

80 g Zucchero Di Canna

9 g Lievito per dolci

125 g Yogurt Bianco magro

1 Limone scorza

1 cucchiaio Miele

1 Uovo bio

40 g Olio Di Semi Di Girasole

Preparazione

Per preparare la ricetta dei muffin allo yogurt lavate bene il limone e mettetelo da parte.

Mescolate in una ciotola gli ingredienti secchi: farina, fecola, zucchero e lievito.

Mescolate insieme in un altra ciotola lo yogurt, l’uovo, il miele e l’olio con la scorza del limone grattugiata fine.

Unite gli ingredienti liquidi ai secchi e mescolate quel tanto che basta ad ottenere un impasto omogeneo.

Dividete l’impasto in 6 stampini per muffin e cuocete in forno già caldo a 180°C per 15 minuti.

Note

Per mantenere i muffin morbidi per più giorni, conservateli in un contenitore ermetico a temperatura ambiente.