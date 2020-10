In collaborazione con Babbi

La sbriciolata ricotta e fichi, è una deliziosa crostata dal cuore morbido e goloso, il guscio è una frolla sbriciolata, burrosa e delicata, che accoglie un ripieno dal gusto avvolgente.

In questa ricetta la ricotta della farcia è arricchita con con una confettura di fichi caramellati, in pezzi, per dare anche un’ulteriore nota di masticabilità al dolce e regalano un gusto unico e straordinario.

Questa crostata sbriciolata è perfetta come dessert per una cena speciale oppure per qualunque occasione in cui volete stupire i vostri ospiti con un dolce semplice ma assolutamente strepitoso!

La sbriciolata è una reinterpretazione della sbrisolona, il dolce tipicamente mantovano, il termine brisa non a caso significa briciola in dialetto e sembra che la ricetta risalga addirittura ai primi del ‘600, quando fece il suo ingresso alla corte dei Gonzaga.

E’ una torta che ha origini umili, inizialmente non venivano utilizzate farine raffinate per prepararla, ma farina di mais strutto e nocciole, ingredienti poveri, poco costosi e facilmente reperibili, che conferivano alla torta la caratteristica di non essere compatta ma di sbriciolarsi appunto, da qui il nome.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo totale: 50 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

300 g Farina 00

150 g Zucchero

100 g Burro morbido

1 Uovo

1 bustina Lievito per dolci

500 g Ricotta di mucca

4 cucchiai Zucchero A Velo abbondanti

2 cucchiai Rum

Confettura di fichi caramellati

Preparazione

Per preparare la ricetta della sbriciolata ricotta e fichi, preparate la frolla sbriciolata. Versate la farina, lo zucchero e il lievito in una ciotola e mescolate.

Fate la fontana al centro e versate il burro morbido con l’uovo leggermente sbattuto. Impastate velocemente gli ingredienti fino ad ottenere un impasto sbriciolato.

Potete fare quest’operazione anche con il robot da cucina oppure con il Bimby.

Imburrate e infarinate uno stampo a cerniera da 22 cm. Versate 2/3 delle briciole di frolla sul fondo e appiattite con le mani.

Preparate la farcia. Con una frusta a mano, lavorate la ricotta con lo zucchero a velo e il rum.

Distribuite sulla frolla e poi aggiungete la confettura di fichi, tagliando grossolanamente i fichi.

Ricoprite con la restante frolla, sbriciolandola con le mani. Lasciate intravedere il ripieno qua e la.

Cuocete in forno preriscaldato a 180° per 30 minuti circa o fino a doratura della crostata.