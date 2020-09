Gli gnocchi ai 4 formaggi, sono un primo piatto appetitoso e facilissimo da preparare, soprattutto se avete poco tempo a disposizione, in pochi passaggi porterete a tavola una pietanza golosissima e cremosissima, che stupirà anche gli ospiti più inattesi.

Una ricetta perfetta per gli amanti dei formaggi e assolutamente personalizzabile con i formaggi che più preferite, optate per quelli che hanno un gusto deciso e ben riconoscibile, potreste sostituire l’emmenthal con del gorgonzola ad esempio o una fontina.

La pasta ai quattro formaggi è uno dei piatti più amati, specie nelle stagioni autunnali e invernali, quando si comincia a sentire il bisogno di piatti che siano dei veri comfort food, in grado di appagare il palato.

Nonostante non se ne conosca l’origine l’utilizzo di un mix di formaggi abbinati alla pasta è comune in molti paesi, probabilmente uno dei piatti più famoso è il mac and cheese inglese, amatissimo anche dagli americani, sono letteralmente maccheroni al formaggio, la prima vera ricetta dei maccheroni al formaggio comparve nel libro di Elizabeth Raffald The Experienced English Housekeeper, pubblicato nel 1769, la ricetta prevedeva una besciamella a base di formaggio Cheddar (che altro non era che la salsa Mornay) mescolata ai maccheroni e poi cosparsa di parmigiano prima di essere infornata dove acquisterà una crosta dorata e croccante.

Da quella ricetta si sono susseguite numerose versioni di questo piatto diventato ormai una vera icona, ogni famiglia ha la sua personale versione del mac and cheese che assicura essere la migliore che si possa trovare.

Durata

Tempo di preparazione: 25 minuti

Tempo totale: 35 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

180 ml Latte intero

120 g Gorgonzola

100 g Emmenthal

80 g Taleggio

60 g Parmigiano grattugiato

30 g Burro

q.b. Sale

q.b. Noce Moscata

600 g Gnocchi di patate

q.b. Pepe

Preparazione

Per preparare la ricetta degli gnocchi ai 4 formaggi, mettete l’acqua a bollire per gli gnocchi.

Nel frattempo, tagliate a dadini il taleggio, il gorgonzola ed il burro. Metteteli in un pentolino, aggiungete il latte, il parmigiano e l’ emmental grattugiati.

Fate sciogliere a fuoco dolce e con una frusta mescolate fino ad ottenere una crema liscia e densa.

Con una schiumarola alzate delicatamente gli gnocchi ed aggiungeteli, un po’ per volta, alla crema ai quattro formaggi.

Mescolateli delicatamente in modo da avvolgerli completamente. Impiattate, spolverizzateli con un pizzico di noce moscata e con un po’ di pepe nero. Serviteli subito.