I ventagli di pasta sfoglia alle mele, sono un dolce velocissimo, perfetto se siete in ritardo e avete bisogno del dolce per la merenda, la colazione o da portare a casa di amici, è in quel momento che ci viene in soccorso quel rotolo di pasta sfoglia che è in frigo, basta srotolarlo, cospargerlo con un velo di marmellata, una spolverata di zucchero e cannella e qualche fetta di mela.

Una ricetta semplicissima, bastano 10 minuti in forno, sopportabili anche con questi caldo, ed ecco che il gioco è fatto, bambini e amici sereni e situazione salvata.

Ovviamente noi per andare sul sicuro abbiamo optato per un connubio che non tradisce mai, mele e pasta sfoglia, dallo strudel alle gallette, la burrosità della pasta sfoglia da sempre si sposa alla perfezione con la dolcezza delle mele, con quella punta di acidità data dal limone e dallo zenzero, altro binomio must della pasticceria, per non parlare della cannella che con le mele è sempre la mossa giusta, se però foste in possesso di belle pesche o albicocche succose nulla vi vieta di sostituirle, anche in questo caso zenzero e cannella e una spruzzata di limone saranno sempre la scelta giusta da abbinare alla vostra frutta.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Tempo totale: 20 minuti

Dosi per

2 Persone

Ingredienti

1 rotolo Pasta Sfoglia

2 Mele

8 cucchiai Marmellata di arance

4 cucchiai Zucchero Di Canna Grezzo

4 cucchiaini Cannella

2 cucchiaini Farina di Cocco

Zucchero Semolato

Limone il succo

Preparazione

Per preparare la ricetta dei ventagli di pasta sfoglia alle mele, srotolate il disco di pasta sfoglia e suddividete il disco in 8 parti e bucherellate ogni fetta con i rebbi di una forchetta.

Lavate le mele e tagliatele a fettine per il senso della lunghezza, quindi ponetele in un piatto e bagnatele con il succo di limone per evitare che si ossidino.

Spalmate un cucchiaio di marmellata su ogni fetta di sfoglia. Miscelate lo zucchero con la cannella e il cocco, spolverizzate ogni fetta ricoperta di marmellata.

Adagiate le fettine di mela su ogni fetta, spolverizzate di zucchero semolato e infornate a 200°C per 10 minuti.