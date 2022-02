Tè Oolong, lo straordinario tè blu che non è veramente blu

di Lavinia Martini 23 Febbraio 2022

Forse avrete trovato questo nome in una lista di tè non proprio commerciale, vicino a categorizzazioni più semplici e familiari: tè nero e tè verde. A questo punto niente paura, anche il tè Oolong ha un nome borghese, per quanto onirico: viene spesso chiamato tè blu. In alcuni casi, anche Wulong, Ulong, Wu Long o Wu-Long, che in cinese significa “drago nero”.

Perché si chiami tè blu è presto detto: in seguito alla lavorazione le foglie possono assumere colore verde con leggere sfumature blu, non a caso si legge talvolta anche di tè “verdazzurri” oltre che di tè Oolong. Se cercate online il termine “tè oolong” potrebbero comparirvi immagine di tazze di tè blu: ecco, siamo molto distanti dalla realtà.

L’ossidazione del tè

Come viene ripetuto spesso, le distinzioni che possono intercorrere tra tè e tè sono diverse, una delle più specifiche e rilevanti sta nel grado di ossidazione a cui vengono sottoposte le foglie, più in generale se vi sia un’ossidazione nel processo di lavorazione, che gli oolong condividono con tè neri e tè Pu-er.

Banalizzando, l’ossidazione è un fenomeno che avviene per le foglie di tè in modo controllato e durante il quale la pianta viene esposta all’ossigeno per un tempo determinato, riposando un piano per un periodo di tempo compreso tra i 30 minuti e le 5 ore. Questo processo favorisce la creazione di particolari composti aromatici e gustativi che renderanno il tè in tazza unico e riconoscibile.

Tè verde o tè nero?

Per tutte le ragioni che abbiamo elencato, possiamo dire che si tratta di un tè parzialmente ossidato o semi-ossidato, poiché il suo grado di ossidazione può variare tra due valori piuttosto importanti: il 20% e l’80%. Su questi numeri tuttavia, non c’è unanimità: ci sono testi che riportano anche valori di ossidazione tra il 5% e l’85%.

Questo fa capire che la differenza che intercorre tra un tè Oolong e un altro può essere anche molto sostanziosa. Visti questi valori infatti, il tè Oolong può presentarsi a seconda dell’ossidazione, più simile a un tè nero o più simile a un tè verde. Oltre all’ossidazione, i tè Oolong seguono tutti i processi base di lavorazione del tè: appassimento, avvolgimento, essiccazione, smistamento e mondatura.

Tipologie di tè Oolong

Come sottolineato nel Manuale del sommelier del tè, “gli oolong vengono appassiti molto lentamente e il processo di ossidazione è lento e leggero. Dopo il rimescolamento il tè sviluppa moltissime sostanze aromatiche di fiori e frutta che si ritroveranno nella tazza”. Nello stesso testo si ricorda che esistono moltissime varietà di oolong, le cui differenze non sono dovute solo alle caratteristiche del procedimento, ma anche al cultivar o varietà da cui provengono. Ne citiamo alcuni: pouchong, dong ding, lishan, alishan, oriental beauty, etc.

L’origine del tè tra Cina e Taiwan

Di base l’Oolong è un tè cinese, come mostra il suo nome, la cui origine è tuttavia incerta. Vi sono almeno quattro teorie o leggende accertate sulla sua provenienza, ma nessuna che abbia prevalso in modo schiacciante sulle altre. Un’altra regione dove viene realizzato l’Oolong è Taiwan, che condivide con la Cina questa usanza.

Le ragioni per cui gli Oolong taiwanesi sono apprezzati e conosciuti sono anche di tipo storico, come riporta Joseph Wesley Uhl ne L’arte del tè: Taiwan cominciò a coltivare Oolong intorno al 1700. Per molto tempo questi tè venivano ritenuti di un valore più basso rispetto agli “originali” cinesi. Tuttavia, quando durante il 1900 il commercio fra Cina e Occidente subì una battuta d’arresto, Taiwan si incaricò di soddisfare la richiesta globale con i suoi Oolong che da sempre erano destinati al consumo nazionale, incidendo sul gusto e sull’apprezzamento di questi tè anche negli anni a venire, quando gli scambi commerciali furono completamente ristabiliti.

L’infusione dell’Oolong

Sulla coltivazione e sulla raccolta infine, possiamo dire che gli Oolong possono essere coltivati anche a buone latitudini. A differenza di altre tipologie di tè, come il tè bianco, l’Oolong può essere raccolto tutto l’anno. A seconda della tipologia, le foglie possono essere allungate oppure leggermente appallottolate. La temperatura ideale per l’infusione dell’Oolong si aggira intorno agli 80-90° per circa 3 minuti. Si può salire fino a 4 minuti nel caso di Oolong molto ossidati, simili a tè neri per grado di ossidazione. Allo stesso modo, andrebbe esclusa l’usanza di prenderli con il latte, ma fanno sempre eccezione, a gusto personale, quelli estremamente ossidati. L’infusione delle foglie può essere ripetuta più volte. Per praticarla correttamente, si consiglia di estrarre le foglie dall’acqua e sciacquarle prima di impiegarle nuovamente.

Una chicca: il Milky Oolong

Una delle tipologie di Oolong più divertenti e più adatte ai palati anche dei neofiti è il Milky Oolong. Si tratta di un Oolong a bassa ossidazione, che dopo essere stato seccato, viene esposto al vapore del latte, che gli imprime una profumazione inconfondibile (da cui “milky”). Sviluppa infatti note cremose, di latte ma anche di vaniglia, che lo rendono dolce e avvolgente in modo del tutto naturale. Per esaltarne il sapore, può essere ulteriormente arricchito con un goccio di latte direttamente in tazza.