di Lavinia Martini 16 Febbraio 2022

Le torte mi piacciono, anzi no. Le torte mi fanno impazzire. Fin da piccola il momento in cui appare una torta, a un compleanno, alla fine di un pranzo, o così, per caso, in un giorno qualunque, è un momento magico. E vi dirò: pure se la torta è brutta e non è tanto buona, la magia permane, è percepibile.

Che sia un ricordo dei momenti dell’infanzia, dove i compleanni erano importanti come il G20, che sia l’idea di un regalo da scartare, la curiosità di tagliare una fetta, un cibo zuccheroso da dividere, che sia pura golosità. Insomma la torta è una cosa bella pure quando è un momento cringe. Pure ai matrimoni ecco. Pure in quel caso, la torta è la torta.

E i pasticcieri, queste manine del demonio, lo sanno benissimo. Sanno che per quelle robe possiamo sganciare cifre fuori dal normale, che i bambini vogliono essere accontentati come il cugino porcino di Harry Potter, che le spose impazziscono per quel momento in cui brandiranno per finta una paletta d’argento appena lucidato, per la mamma che dice “ma dai, non dovevate”, per il compleanno da farsi perdonare. Loro le pensano tutte. E in America (ma anche l’Asia in questo potrebbe sorprendervi) le cake più stravaganti sono un’arte. Perché lì il cake design è vivo e vegeto e crea delle cose fuori dal comune. Come con queste 31 tipi di torte, in cui vorrete affondare subito il cucchiaio. Esattamente come me.

Attenzione! Cosa NON contiene questo articolo: tutti i tipi di torte del mondo, per quelle ci vorrebbe un libro. Raccoglie invece diversi tipi di “cake” della tradizione americana e anglosassone. Per chi non lo sapesse, ci sono delle differenze tra il termine cake e pie. Anche se si tratta di sfumature, nel primo caso parliamo di torte da forno e poi decorate o farcite, le pie invece sono torte che vanno in forno con un ripieno chiuso o semi chiuso (come la famosissima apple pie).

Mud Cake

Tra le torte in circolazione, sicuramente una delle più peccaminose. Per quanto nessuna di quelle che riportiamo qui scherzi con la glicemia. Letteralmente la “torta di fango” è una vera bomba di cioccolato, con dosi sensibili di burro, cioccolato fondente, poi cacao e altri ingredienti, tra cui un cucchiaino di caffè solubile. La densità e corposità della torta la rendono quasi cremosa. Il resto lo fa la copertura al cioccolato.

Madeira Cake

Si tratta di un dolce semplicissimo molto diffuso nella pasticceria anglosassone, con un impasto corposo dove spiccano abbondanti dosi di burro. Una delle ragioni per cui la Madeira Cake è anche la base per torte a più strati. Ma si può mangiare anche nella sua versione più semplice, senza particolari rivestimenti, se non una leggera glassa allo zucchero.

Victoria Sponge Cake

Il nome non mente. E infatti la Victoria Sponge Cake è una torta a due strati, o una torta farcita, storicamente molto amata dalla regina Vittoria, da presentare soprattutto durante il Tea Time, il momento del rituale del tè anglosassone, insieme a scones e finger sandwiches. La Victoria Sponge all’interno ha una crema bianca e una farcitura di lamponi. Sopra può essere spolverata con zucchero a velo.

Mug Cake

La mug cake è letteralmente una torta in tazza. Viene infatti preparata a partire da un impasto molto denso (simile a quello della Mud Cake) che poi viene cotto direttamente in una tazza ampia sia in microonde che al forno. Si può aggiungere anche una copertura al cioccolato o un ciuffo di panna. È l’ideale per la merenda.

Red Velvet

La Red Velvet Cake è una di quelle torte che forse, dico forse, avete pensato di poter realizzare anche voi. In questa torta di origini statunitensi, il rosso del pan di spagna crea un contrasto con il frosting al formaggio, di colore bianco. Il colore dell’impasto è fornito da colorante alimentare che tocca varie sfumature di rosso. Very chic.

Cheesecake

Chi è che non conosce la cheesecake, la stupenda torta di formaggio? Le sue varianti sono infinite. Blogger e pasticcerie si contendono la ricetta, sia nella versione da forno che in quella da frigo. Ma riassumendo è molto semplice: una base di biscotti sbriciolati e burro, sopra un crema al formaggio. Come topping: qualsiasi cosa. Frutta, cioccolato, frutta secca, caramello, altri strati di crema.

Rainbow Cake

Con la torta arcobaleno le cose cominciano a farsi più complesse. Se vi è venuto in mente di farla, sapete già perché sarà una pessima idea. Gli strati di pan di spagna dovrebbero essere tanti come sono i colori dell’arcobaleno, ciascuno con un colore diverso. Il rivestimento è un frosting bianco che cela gli strati interni, la cui meraviglia si rivela solo al taglio. La torta perfetta per unicorni e rainbow culture.

Battenberg Cake

Burro, zucchero, confetture, farina e marzapane sono alcuni degli ingredienti della Battenberg Cake, dolce molto amato nella tradizione anglosassone e servito, anche questo, durante l’ora del tè. Ma la vera caratteristica della torta, realizzata con una copertura di marzapane e una forma quadrata, è la disposizione dell’impasto all’interno, che ricorda una scacchiera. Da cui il soprannome: torta a scacchi.

Fudge Cake

La fudge cake è una torta al cioccolato ancora più golosa, dove “fudge” sta per fondente. Fatta di due strati alternati (ma anche di più volendo) con crema al cioccolato e un’ulteriore copertura al cioccolato. Nell’impasto, come se non bastasse, dosi di burro a profusione. Anche al taglio e al morso, la forchetta affonda in uno spessore corposo e super goloso.

Angel Food Cake

Se cercate su Instagram sotto l’hashtag #angelcake troverete tantissime torte di cake design decorate con ali e simboli paradisiaci. Qui in realtà stiamo parlando di altro: una torta leggerissima (tanto leggera da essere il cibo “degli angeli”, l’angel food cake) e dal colore bianco, che di solito si presenta nella sua forma più semplice, senza decorazioni. E infatti l’impasto viene realizzato solo con gli albumi.

Devil’s Food Cake

La risposta peccaminosa alla Angel Cake, non poteva essere che una torta a base di cioccolato e burro. La torta al cioccolato del diavolo, per dirla in modo letterale. Assomiglia alle altre tipologie di torta al cioccolato (tra le quali, bisogna dirlo, le differenze sono spesso in piccoli dettagli che fanno risuonare più il nome che altro) ma qui, solitamente, gli strati di cioccolato sono tre alternati da crema al cioccolato e poi rivestiti ancora da crema. La differenza sostanziosa è forse nel quantitativo aumentato di cioccolato che la rende molto riconoscibile.

Chiffon Cake

Perché la Chiffon Cake non viene alta come dovrebbe? Chiedono gli utenti sul web. E infatti una delle caratteristiche di questa torta, che punta tutto sull’altezza, anche più della Angel Cake, sono proprio i bordi alti, il perimetro tutto sommato risicato, e il classico buco centrale che viene dallo stampo tradizionale per questo tipo di torta e ricorda un po’ la forma del nostrano ciambellone. La Chiffon Cake però è leggerissima, con aromi, farina, zucchero e niente burro.

Pound Cake

In questo caso non dovremmo incontrare difficoltà: la pound (=libbra) cake è adatta anche ai principianti che si addentrano inconsapevolmente nel mondo della pasticceria e delle torte. Viene preparata nello stesso stampo del plumcake, al quale assomiglia anche per consistenza, pur risultando leggermente meno areosa e più compatta a partire però dagli stessi ingredienti: farina, uova, burro, zucchero. Si può anche glassare o decorare. Poi va tagliata a fette e servita con una tazza di tè fumante.

Bundt Cake

In questo caso non è tanto l’impasto a fare la differenza (si potrebbe usare quello di una sponge, di una madeira o di una delle tante chocolate cake) ma la forma. La Bundt Cake è cotta infatti in uno stampo specifico per dare la forma di una ciambella creando però curve sulla superficie. Qualche volta lo vedete sostituito con quello del budino, che genera un effetto simile, ma allo stesso tempo differente. La torta poi viene scenograficamente glassata e può essere tagliata proprio in corrispondenza delle incurvature.

Molly Cake

Una delle caratteristiche della Molly Cake è quella di contenere la panna nell’impasto. La seconda invece, è quella di essere una torta ideale da usare come base per decorazioni e cake design. Si tratta infatti di una torta compatta e resistente, molto semplice da impastare e preparare, che mantiene una certa struttura, pur essendo leggera. Proprio per questa ragione, non ha necessariamente bisogno di una bagna.

Sprinkle Cake

Da qui in poi ci addentriamo facilmente in un nuovo mondo: quello delle torte decorate. Abbiamo parlato recentemente di cake design e del fatto che in Italia questa tecnica specifica abbia avuto un successo limitato nel tempo e a pochi esponenti autorevoli, che ancora oggi sono da prendere come punto di riferimento. Ma negli States e nella cultura anglosassone in generale, la decorazione di torte è una pratica floridissima che produce risultati sorprendenti, qualche volta assurdi. Partiamo da un classico: la sprinkle cake, la torta con gli zuccherini, o praline. Una torta perfetta per i bimbi e le bimbe per il compleanno ma anche per altre occasioni (BBC pubblica una ricetta per i giorni di scuola a base di sponge cake) che può avere diversi tipi di base (che sia Molly Cake, o Victoria Sponge) purché in cima non manchino confettini e colore.

Drip Cake

La Drip Cake (letteralmente drip in inglese significa “sgocciolare”) è una base di torta a strati da decorazione, sopra la quale viene intenzionalmente ricreato un effetto di dripping, ovvero uno sgocciolamento. Può essere fatto a partire da creme o più comunemente da cioccolato. L’abilità sta nel trasformare quello che sembra un gesto casuale in una composizione armonica e ben studiata. Le variante esistenti sono infinite e, dato l’effetto scenografico, molto gradite in ricorrenze speciali.

Naked Cake

Se non siete amanti della pasta di zucchero, questa fa per voi. La Naked Cake parte alla base da uno o più strati di torta da decorazione farcita, come la Sponge, la Madeira o la Molly. Sopra viene decorata in modo molto fine, con una mano leggera e precisissima, in modo da risultare quasi “nuda” e far intravedere l’impasto di base della torta. Per la copertura, si può usare quindi in quantità ben ponderate, una crema al burro o al formaggio, spatolato in modo da scoprire anche l’interno.

Number Cake

Alla base non c’è tanto una cake quanto una tart, ovvero una o più frolle sovrapposte, intervallate da strati di crema. Sono tipologie di torte utilizzate molto negli ultimi anni per le ricorrenze. Se durante il compleanno, non avete paura di rivelare la vostra età, allora la cream tart può diventare una number cake, ovvero una torta modellata sulla base dei vostri numeri del cuore. Se invece del numero abbiamo una lettera, ecco la letter cake servita.

Mirror Cake

Certo che con le torte si possono fare davvero miracoli: le mirror cake insegnano. In poche parole si tratta di una torta ricoperta di una glassa a specchio perfettamente eseguita, che permette quasi l’illusione di riflettersi nella torta stessa. L’effetto è bellissimo e scenografico. L’esecuzione della base non è molto differente dalle altre tipologie di torte, ma la glassa deve essere realizzata in modo perfetto, per ottenere l’effetto lucido e luminoso atteso.

Ruffle Cake

La torta arricciata o a balze è una torta decorata in modo sapiente per restituire un effetto scenico di grande impatto, quasi simile a quello di un tessuto a balze (in inglese ruffle significa “increspatura” e si usa spesso nel linguaggio della moda per indicare alcune pieghe dei vestiti). Bisogna armarsi di grande pazienza, strumenti del mestiere ed esperienza nella decorazione. Esistono diversi tutorial online per chi vuole saperne di più.

Galaxy Cake

Attenzione che qui il rischio di sforare nel trash è altissimo. Se non siete professionisti, meglio guardare e non toccare, al massimo assaggiare. Per il resto non ci vuole una scienza per capire che la Galaxy Cake è una tipologia di torta che richiama lo spazio, utilizzando a buon bisogno diverse tipologie di tecniche di cake design in circolazione. Si può prendere ispirazione da tutto: galassie, pianeti, stelle, comete e farne crema di burro, zucchero e spatola.

Black Cake

In questo caso non c’è nulla di particolare da dire: la black cake prende il nome dal colore della pasta di zucchero o della crema che ne ricopre l’impasto. Certo è che il colore nero è decisamente spettacolare e molto insolito per torte (soprattutto quelle nuziali) che siamo abituati a vedere ammantate di bianco. Ci basti comunque la black cake per citare tutte le varianti di colore esistenti nella decorazioni di torte: basta sostituire black con qualsiasi altro pantone, per avere fuori una torta, purché sia monocromatica.

Fault Line Cake

Anche in questo caso si sfrutta un effetto illusorio, simile a quello del dripping. La torta ha una linea centrale in cui sembra rotta, lasciando scorgere l’interno, delle crepe, oppure un mix di impasto e ripieno. Si può eseguire in tantissimi modi, purché si crei questo gioco di guardare dentro la torta, anche se in realtà è una copertura esterna ben realizzata.

Pon Pon Cake

Anche in questo caso si gioca con le coperture e con le decorazioni. La base è quella di una torta al caramello, al cioccolato, alla vaniglia, quello che volete insomma. Sopra si lavora la crema come se fosse un pon pon, a ricreare un effetto di divertimento e di colore. La torta si può ricoprire completamente di pon pon, oppure farne solo alcuni a puntellare il frosting.

Shag Cake

Come nel caso della Ruffle o della Pon Pon, qui c’è sicuramente da lavorare di decorazione. La Shag Cake fa un po’ sorridere, un po’ fa gola: peccato che tagliandola ci sia quasi il dispiacere di rovinarla. Il disegno esterno deve richiamare la texture di un “tessuto peloso” quindi con tanti microciuffi che spuntano dalla torta. Per rendere il risultato ancora più vivo e movimentato, spesso si mischiano colori diversi tra di loro, quasi a creare un patchwork.

Cannoli Cake

Voglio citarla perché si tratta di una cosa abbastanza assurda e, sorpresa, che non parte affatto dall’Italia. Come viene raccontato online, la Cannoli Cake, o anche Bazooka Cake, o la Bazooka Cannoli, è stata realizzata per la prima volta da una pasticceria australiana che ha deciso di realizzare una torta per un compleanno partendo dall’involucro di cannoli, da riempire poi con altri cannoli. Viene fuori questa cosa super kitsch, ma da dividere non deve essere affatto male.

Tsunami Cake

Non mi è possibile trovare una foto decente che renda bene l’idea di cosa sia una Tsunami Cake. Datemi retta: aprite instagram, cercate #tsunamicake e trovate dei video che vi spiegano bene la cosa. Che poi non sarebbe altro che una torta, all’interno della quale o sopra la quale, viene lasciata una parte liquida di crema avvolta in un supporto. Al momento della presentazione della torta, la crema viene lasciata andare affinché si rovesci sulla torta generando un effetto travolgente, un simil-tsunami. Potremmo considerarlo uno stadio molto avanzato di drip cake, anche se le tecniche sono completamente diverse.

Flower Cake

Il nome rimane sul generico e non indica una tecnica specifica: per disegnare, dipingere, scolpire o modellare dei fiori nel cake design sono disponibili un numero infinito di tecniche per un numero infinito di risultati. Tuttavia quella di far apparire fiori sulle torte (specialmente le torte nuziali) sembra una moda davvero irrinunciabile. Alcuni esemplari poi, sono davvero eccezionali.

Jelly Cake

L’utilizzo della gelatina fa tanto anni ’80, ma non parlatene male se prima non avete visto che cose bellissime si possono fare con questi inserti, da mettere accanto, sopra, sotto, in mezzo alle vostre future torte del cuore. L’effetto più bello è quello di mettere in trasparenza fiori, frutti e foglie, affinché rimangano quasi cristallizzati sul dolce.

Carrot Cake

Tra tutte, la mia torta preferita. La preparazione è così famosa che non è difficile trovare carrot cake in qualsiasi parte del mondo. La ricetta base prevede le carote nell’impasto (ma con lo stesso procedimento, è possibile mettere anche le zucchine ad esempio) e un frosting di crema al burro. Spesso ci finisce anche una carota di pasta di zucchero sopra. Buonissima, aromatica e speziata: le ha tutte per essere una torta spaziale.

In copertina: Foto di Polina Tankilevitch da Pexels