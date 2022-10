Gli accessori con cui preparare i dolci di Halloween più assurdi e indispensabili

Abbiamo perlustrato internet per scovare gli accessori di cui non potrete fare a meno per realizzare i dolci di Halloween, tra torte, lecca lecca e cupcakes.

di Lavinia Martini 19 Ottobre 2022

La festa dei morti si avvicina. Chi l’avrebbe detto 20 anni fa, quando guardavamo le puntate di Buffy a ripetizione, che un giorno questa festività sarebbe stata così sdoganata anche da noi? Eppure ormai non c’è pasticceria, ristorante, negozio che non celebri un qualche tributo alla notte del 31 ottobre. Se è vero che negli anni il motto “dolcetto o scherzetto” rimane la colonna sonora prediletta per questa festività, è anche vero che non possiamo sottrarci all’intaglio di qualche zucca, alla creazione di un biscotto, all’assaggio di una torta “mostruosa”. Per questo abbiamo raccolto per voi gli accessori che vi aiuteranno nella creazione dei vostri dolci di Halloween. Avvertenze: non è pubblicità. Non percepiamo alcuna percentuale sulle vostre discutibili intenzioni d’acquisto.

Le forme di zucca per i cupcakes

Non sarà facile con questo strumento evitare una fine brutale sul gruppo facebook cucinaremale. Tuttavia su questo portale potete acquistare uno stampo per cupcakes che alla base ha la forma di una zucca stregata già intagliata. La domanda sorge spontanea: dove si mette a questo punto la crema al burro se un lato è fuori uso e sull’altro deve reggersi il cupcake?

Occhi di cioccolato al latte

Da Tiger si trovano tantissime cianfrusaglie per Halloween. Tra tutte abbiamo scelto gli occhi di cioccolato al latte con cui potete allestire la superficie della vostra pumpkin pie o le creme al burro dei vostri cupcakes. E poi, costano solo 1,50 euro.

Picks di cialda per cupcakes edibili

Sono comodi da mettere sui vostri cupcakes, sono carini, sono fatti di zucchero (quindi potete mangiarli) e sono adatti anche ai vegetariani, agli intolleranti al glutine e al lattosio: ma che volete di più? Beccatevi questi favolosi segnaposto con i disegni dedicati ad Halloween con cui infilzare i vostri dolcetti.

Paletta e coltello per intagliare la zucca

Per i pivellini che pensavano di farlo con strumenti casalinghi, qui abbiamo paletta (per scavare) e coltello (per intagliare) per la zucca di casa. Il livello di professionismo è tale che entrambi gli accessori sono venduti con forme dedicate squisitamente ad Halloween. Si acquistano qui.

Lo stampo a forma di cervello

Neppure noi potevamo dirci completamente pronti a scoprire lo stampo (rosa) per il budino a forma di cervello. Realizzato in silicone, può essere utilizzato (anche in cottura) per una torta, un budino o un dolce al cucchiaio osceno a forma di cervello. Lo trovate su questo portale.

L’alzata per le ciambelle a forma di bara

Qui si va dove neppure io pensavo sarei andata: oltre. Su questo sito si può acquistare un supporto per reggere le ciambelle che ha la forma di una bara nera da cui escono delle mani. “Ogni confezione contiene un muro di ciambella a forma di bara di Halloween con 8 mani di zombi per mostrare i tuoi dolci” scrivono sul sito. In un attimo è diventata la cosa che volete possedere anche se non mangiate ciambelle dalla quinta elementare.

Stampi per i lecca lecca

Qui abbiamo invece, per i veri pro, degli stampi destinati a quelli che vogliono cimentarsi con i lollipop e i cioccolatini. Basterà versare il caramello o il cioccolato fuso nello stampo, inserire uno stecchino di legno e lasciar raffreddare. In pochi minuti si ottiene un lecca lecca o dei cioccolatini a forma di zucca e teschio (quello in foto è il risultato finito). Lo trovi qui.

Gli zuccherini

L’unica cosa che prenderei in considerazione di comprare in questa serie è il barattolo di SuperStreusel con gli zuccherini colorati dedicati ad Halloween, anche se l’etichetta dei dolci e la loro impudenza calorica mi ha leggermente scoraggiata. Li trovate qui. Non sono carinissimi?