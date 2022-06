Gli overnight oats sono letteralmente ovunque su Instagram

I social, Instagram e Tik Tok in primis, sono impazziti per gli overnight oats: cosa sono queste preparazioni a base di fiocchi d'avena nate negli States.

di Lavinia Martini 6 Giugno 2022

Partiamo dunque dalle fondamenta. Cosa sono gli overnight oats? Food&Wine ne parlava già nel 2013 (sì, è vero, siamo in ritardissimo), sul web sono presenti almeno fin dal 2009, mentre su Instagram e Tik Tok è difficile recuperare traccia di quando abbiano cominciato a diffondersi le ricette che ora sono letteralmente ovunque. In breve gli overnight oats (traduzione indisponibile, talvolta vengono chiamati anche porridge senza cottura o zuppe d’avena) sono fiocchi d’avena che vengono preparati la sera prima per la colazione del giorno dopo (overnight). Vengono lasciati in ammollo in acqua oppure latte o bevande vegetali. Si possono arricchire con frutta, yogurt, semi, frutta secca, cioccolato, creme, marmellata e tantissimo altro.

Su Instagram i contenuti sotto questo nome hanno quasi raggiunto quasi il milione di unità. Si possono preparare in moltissime forme diverse e appartengono, almeno in parte, alla categoria dei cibi healthy e fit. Forse anche da questo, e dalla facilità d’esecuzione, si può comprendere la diffusione della preparazione. Diciamo “almeno in parte” perché non sempre gli overnight oats sono (o sembrano) davvero salutari. Talvolta la preparazione di base incontra il junk food e assume varianti “oreo”, “snickers”, “mars”e simili. Talvolta invece fa coppia con il marketing e gli healthy influencer o food influencer usano questa ricetta di base per promuovere creme proteiche o sostitutive di famosi brand.

Altri trend

Vista la viralità di questo tipo di contenuti, ci sono alcuni aspetti che potrà capitare di vedere che accomunano un contenuto sugli overnight oats con un altro. Il primo è la declinazione della ricetta in chiave ASMR. La facciamo breve: per produrre un senso di piacevolezza nella riproduzione del video possono essere riprodotti sia i suoni del cibo (acqua versata, cucchiaio che gira, crunch e così via) che un voiceover delicato, quasi sussurrato, che spiega la ricetta. Altra opzione invece, che ha preso anch’essa una piega virale, è quella di rompere la superficie degli oats con un cucchiaino. In questo caso si prepara l’overnight oat e poi si coprono i fiocchi d’avena con uno strato di cioccolato fuso. Il giorno dopo il cioccolato si sarà freddato creando una superficie da spaccare con il cucchiaino (chocolate shell).

Alcuni esempi

Abbiamo scelto quindi alcuni esempi che rappresentano questo trend e che riportano la ricetta nella caption se vi interessa provare a riprodurli. Ci siamo tenuti alla larga dalle versioni troppo junk e da quelle che sponsorizzavano marchi di cibo.

Frutta e semi di chia

Una versione semplice rispetto a quello che si vede in giro, comprende frutta fresca e semi di chia. Mirtilli, cioccolato, fragole e tutto quello che si vuole aggiungere come topping.

Caffè

Visto che di solito si preparano la sera per la colazione del giorno dopo, gli overnight oats possono contenere anche la carica di caffeina per la giornata che vi aspetta. In questo caso la ricetta è arricchita con sciroppo d’acero e burro d’arachidi.

Tiramisù

Non è chiaro se dobbiamo sentirci fieri o disperati. Gli overnight oats vengono dagli Stati Uniti ma sì, l’hanno fatti anche in versione tiramisù. E non sapete quanti ce ne sono.

Banana e cioccolato

Premettendo che ormai ci sono profili che si sono specializzati solo in questo tipo di ricette, la versione con il cioccolato come topping prevede due varianti: quella con il cioccolato sciolto e quella con il guscio di cioccolato croccante. In questo caso c’è il primo esempio, con il cioccolato fondente morbido, e poi i semi di chia, la banane, lo yogurt e il latte vegetale.

Cioccolato fondente

In questa versione il cioccolato è solido e forma un guscio che va spaccato con il cucchiaino. Anzi, questo cucchiaino che fluttua nel cibo lo vedrete praticamente ovunque.