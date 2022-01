di Lavinia Martini 18 Gennaio 2022

Come si cucina il tartufo nero, che sia pregiato oppure uncinto? Partiamo con il dire che tutti i consigli dati per il delicatissimo tartufo bianco, sono validi anche per il tartufo nero. Che tuttavia si può prestare a qualche creazione in più. Ecco quindi alcuni suggerimenti per inserire nelle preparazioni il tartufo nero, partendo dalla sua maggiore versatilità e dalla possibilità di abbinarsi facilmente anche a sapori forti e persistenti.

10 ricette e piatti perfetti per il tartufo nero.

Gricia e tartufo

Un esempio su tutti, è quello della gricia con il tartufo. Una pasta della tradizione romana già di grande vigore, che in questo caso viene arricchita dalla presenza del tartufo. In realtà il tartufo può prestarsi ad “abbellire” praticamente tutti i primi della tradizione del centro Italia e dell’Italia in generale. Ad esempio la cacio e pepe, o la pasta burro e parmigiano. Consiglio molto valido soprattutto per le paste senza sugo di pomodoro.

Tortellini in brodo

I tortellini sono un piatto che esplode durante l’inverno, ma si mangia anche in altre stagioni. In particolari i tortellini in brodo sono un’usanza delle festività natalizie. In queste occasioni di ritrovo non sarà affatto male lamellare qualche petalo di tartufo nero sul brodo, che accompagnerà i sapori già vigorosi dei tortellini.

Filetto al tartufo

Un grande classico della cucina un po’ anni ’90, prevede di unire il tartufo a un filetto di carne pregiata. Che sia vitello o maiale, ad esempio. Sul taglio molto preciso della carne cotta nel suo fondo, si potrà lamellare il tartufo e accompagnarlo con altre verdure. Come i funghi.

Umbricelli al tartufo

Si tratta di una ricetta tipica dell’Umbria, che prevede di mescolare un formato di pasta locale da fare in casa, gli umbricelli, con olio e tartufo. La pasta viene preparata con acqua e farina e assomiglia a degli spaghetti più grossolani e più spessi.

Vellutata

Per dare un certo sprint a una vellutata di funghi, di patate, di finocchi, di sedano rapa, di cavolfiore, di topinambur e di tutte le verdure di stagione, si possono lamellare un po’ di fette di tartufo, insieme a un goccio d’olio EVO e una macinata di pepe sul piatto.

Carpaccio di pesce

Un carpaccio di pesce o frutti di mare tagliato in modo sottile, oppure una tartare, con capesante, ricciola, tonno, o altri pesci anche più corposi, si presta bene ad accogliere il tartufo nero tagliato a fette. Visto che la pietanza è fredda, al massimo marinata, il tuber manterrà tutta la sua croccantezza.

Ravioli ripieni di ricotta e tartufo

In qualche raro caso, un tartufo particolarmente saporito potrebbe comparire anche all’interno di una pasta. Per esempio nella farcia di un raviolo semplice con ricotta e tartufo a lamelle o grattugiato. Se ne rimane un po’, si può unire anche al condimento esterno dopo un passaggio in padella col burro.

Pizza

Qua si apre un capitolo amplissimo, che meriterebbe da solo una trattazione. Ma andando per ordine, ecco alcuni suggerimenti. Può andar bene sia una pizza tonda che una in teglia con mozzarella e funghi, oppure, ancora più strong, con mozzarella, funghi e salsiccia. Senza dimenticare una pizza con una selezione di formaggi, a cui aggiungere il tartufo fuori dal forno.

Dessert al tartufo

Che sia un cremoso alla vaniglia, una mousse al cioccolato, oppure una una crema al cioccolato bianco o alla nocciola, se si uniscono le lamelle di tartufo nero sopra, il risultato è di sicuro successo. Da mangiare al piatto, unendo a ogni cucchiaiata un petalo di tartufo.

Gelato e tartufo

È l’abbinamento forse più inaspettato ma davvero riuscito. Soprattutto se il gelato è una crema molto corposa e dal sapore rotondo. Ad esempio una crema classica o uno zabaione (attenzione che però il quantitavo di liquore non annienti il sapore del tartufo). Risulta anche molto facile da mangiare e parecchio appetitoso.