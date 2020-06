Agricoltura: il ministero stanzia 21 milioni per acquistare formaggi DOP per gli indigenti

Il ministero dell’Agricoltura ha deciso di predisporre 21 milioni di euro per acquistare formaggi Dop da distribuire agli indigenti mediante il supporto di enti caritativi. Continua, dunque, l’impegno del dicastero delle politiche agricole nell’affrontare l’emergenza alimentare provocata dal Covid-19.

Con tali risorse il Mipaaf acquisterà un paniere variegato di prodotti, sia dal punto di vista della provenienza regionale che dal punto di vista organolettico. I formaggi Dop del paniere sono: Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Caciocavallo Silano, Pecorino Toscano, Montasio, Fontina, Pecorino siciliano, Ragusano. Le gare saranno espletate a metà luglio e la consegna sarà completata entro il mese di dicembre.

“Andiamo avanti nella spesa dei fondi destinati all’emergenza alimentare – ha dichiarato il ministro Teresa Bellanova – con determinazione e programmazione. Vogliamo essere davvero al fianco dei tantissimi volontari che stanno ogni giorno dando assistenza ai cittadini che hanno risentito di più della crisi da Covid-19. Nelle prossime ore presenteremo anche il paniere di prodotti che riguardano il fondo da 250 milioni di euro del Decreto Rilancio. Siamo partiti dal bisogno che gli enti caritativi hanno raccolto sul territorio e vogliamo puntare a evitare lo spreco alimentare, scegliendo prodotti 100% italiani delle filiere più in difficoltà. L’obiettivo resta quello di poter offrire alle famiglie più fragili un paniere di alimenti che sia diversificato e di alto valore nutrizionale. Nelle prossime settimane, insieme ad Agea che sta facendo un lavoro importante, proseguirà il cronoprogramma di bandi e di consegne per non lasciare mai scoperti i magazzini delle associazioni di volontariato”.