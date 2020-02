Agricoltura: per il Coronavirus Teresa Bellanova anticipa la Pac per le imprese

Il ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova ha inviato alla Conferenza Stato-Regioni il decreto ministeriale con cui si autorizzano le imprese agricole a ricevere un’anticipazione del sostegno previsto dalla politica agricola comunitaria per l’anno 2020 (Pac) tenendo conto dell’emergenza Coronavirus che sta tenendo in scacco l’agricoltura.

Il fine è affrontare la situazione di crisi che sta colpendo le imprese, aggravata dall’evolversi dell’epidemia da Covid-19 la quale ha portato alla sospensione delle attività e dei servizi. “Vogliamo garantire liquidità alle imprese rispondendo così all’emergenza e alle difficoltà manifestate, soprattutto in queste ultimissime ore, da aziende del settore e regioni”, ha detto la ministra aggiungendo che “con l’avvio della procedura per l’anticipazione dei contributi diamo una prima risposta immediata alle numerose richieste pervenute nel corso degli incontri di questi giorni alla Task Force istituita nell’ambito del ministero. In questo modo, gli agricoltori potranno disporre di una liquidità immediata per assicurare la continuità aziendale”.

Teresa Bellanova ha organizzato anche ieri un pranzo sociale promosso da AssoIttica, preparato dalle cuoche e dai cuochi dell’Istituto Alberghiero di Tor Carbone, con la collaborazione di tutte le Organizzazione di settore e della filiera dei mercati, con ItalMercati, tra l’altro presenti.

L’obiettivo è dire no “alla retorica della paura” e sottolineare che “i nostri prodotti fanno bene, sono sicuri, possono e devono essere consumati in tutta tranquillità dovunque, in Italia, in Europa, nel mondo”.

Fonte: Ansa