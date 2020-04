Agrigento: chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi

Tutte le province italiane (o quasi) hanno pubblicato liste di attività che consegnano cibo a domicilio tra ristoranti e negozi. Enti pubblici, associazioni di categoria, siti creati da cittadini privati, ognuno contribuisce alla lotta contro il Coronavirus. Come? Segnalando appunto tutti gli esercizi commerciali che consentono di uscire di casa il meno possibile. Ad Agrigento, per esempio, il sito Agrigentonotizie si è occupato di diramare l’elenco in costante aggiornamento.

Bar, Macellerie, supermercati e pescherie

Macelleria Mirotta

092222843

Bar Don Bosco

Domenica servizio a domicilio dalle 8 alle 14:00

0922071060

Supermercato Qualis

Consegna a domicilio

0922/629725

Gruppo Sisa, R7

338 80 82 323

F3 Supermercati Like Agrigento Club

0922401305

Supermercato Max Tedesco

0922 604329

Frutta e verdura f.lli Modica

0922.602363

Macelleria Calandra

0922.602085

Supermercato Max Fontanelle

0922.1649995

T.M Commerciale “Supermercati Tedesco&Max”

0922 604329

Panificio Pincipato

0922.603412

Pescheria “il buon pesce” di Lillo Principato

329.8845591

Supermercato il Centesimo

0922.619951

App scaricabile ciao spesa

Sicilian fruits

3276631582

La sanitaria della dott.ssa Valentina Pitrone Via Dante

3208482535/ 3384549505

Principali pizzerie che effettuano il servizio a domicilio:

Pizzeria Dante, Don Chisciotte Agrigento, Coltello e Forchetta, Max Pizza, La Giara Pizza Stadio Mosè, Gnam Bakery, Marricrio Piadineria, Speedypizza.