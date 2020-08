Agroalimentare: De Cecco aderisce alla metodologia MyCare per mitigare il contagio da Coronavirus

De Cecco sceglie DNV GL e la metodologia MyCare per mitigare il contagio da Coronavirus. Questo processo consentirà la verifica di tutto il sistema di gestione messo a punto dall’azienda.

MyCare, è stata sviluppata con il fine di aiutare le aziende nella valutazione, nella gestione e nel contenimento del rischio d’infezione intervenendo su sistemi di gestione, processi aziendali e operazioni adottate dall’azienda.

“In questi mesi la nostra priorità è stata quella di creare un ambiente sicuro per tutti i nostri collaboratori e gli operatori. Con una squadra coesa, sempre reperibile e pronta ad intervenire ad ogni segnalazione, abbiamo adeguato i nostri sistemi di gestione e le nostre modalità operative in maniera tale da essere sempre in linea con le varie disposizioni governative succedutesi nel tempo” dichiara Vincenzo Ponte, responsabile Assicurazione Qualità e sistemi di autocontrollo di De Cecco.

“Le nostre verifiche secondo la metodologia My Care hanno rilevato piena conformità per il molino, il pastificio, l’oleificio e per il centro direzionale del Gruppo De Cecco. La nostra verifica indipendente evidenzia la volontà di trasparenza di De Cecco e l’utilizzo rigoroso della nostra metodologia. Un vero esempio di serietà che dimostra l’impegno nell’applicazione di tutte le misure attivate dal Gruppo a tutela dei propri dipendenti e operatori” termina Francesco Di Sarno, Direttore vendite Digital Assurance & Supply Chain di DNV GL – Business Assurance Italia.

Fonte: [Food Affairs]