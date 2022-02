Alain Ducasse, la storica Maison du Peuple a Clichy ospiterà un negozio del Gruppo: è già polemica

di Rossana Santolin 17 Febbraio 2022

Continua a far discutere la controversa decisione del Comune di Clichy di cedere la storica Maison du Peuple al Gruppo Alain Ducasse che trasformerà l’edificio in un negozio monomarca dedicato al cioccolato. Stando alle notizie diffuse fino ad ora, il progetto del celeberrimo chef e imprenditore francese prenderà forma in società con la finanziaria Apsys che destinerà ad uso commerciale l’opera architettonica simbolo degli anni Trenta.

Sorto in piena Grande Depressione nell’hinterland parigino, la Maison du Peuple in passato ha ospitato sale cinema, eventi, un mercato, per poi cadere in abbandono in piena pandemia. Senza interventi di adeguata manutenzione nell’autunno 2020 la pioggia ha invaso l’edificio vincolato come bene storico dal 1983.

Alla luce delle condizioni dell’immobile, l’estate scorsa il Comune di Clichy ha preso il toro per le corna decidendo, dopo anni di polemiche e interventi di rinnovamento mancati, di privatizzare il bene cedendolo a Ducasse e soci che ne faranno un punto vendita di lusso dedicato all’arte cioccolatiera.

Questa scelta ha sollevato molte polemiche sorte in seno alle associazioni e ai comitati di quartiere di Clichy in prima fila tra chi si è battuto per evitare che la Maison du Peuple venisse «svenduta» al miglior offerente. Realizzato in vetro e acciaio l’edificio di 4000 metri quadri è opera degli architetti Eugène Beaudouin e Marcel Lods. Nel 2019 l’architetto Rudy Ricciotti aveva proposto di affiancarci una torre di 96 metri, idea bocciata dall’allora ministro della Cultura francese Franck Riester.