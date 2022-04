Alcolici sostenibili a base di siero del latte: l’idea di una distilleria californiana

di Rossana Santolin 5 Aprile 2022

Non solo shake proteici per amanti del fitness, con il siero del latte si fanno anche gli alcolici sostenibili. La trovata è della distilleria californiana Wheyward Spirit, tra l’altro fresca di una partnership con la big del gelato Ben & Jerry’s.

Il siero, scarto della lavorazione del formaggio, in grandi aziende casearie viene trasformato in cibo per animali o in proteine commestibili per l’uomo. Questo però non accade presso i piccoli produttori che a quanto pare ne buttano via a tonnellate.

È qui che entra in campo la Wheyward Spirit. L’azienda ha pensato bene di raccogliere il siero dai produttori “vicini di casa” e impiegarlo nella distillazione di liquori e altre amenità. La distilleria ha recentemente siglato una partnership con Ben & Jerry’s per una fornitura di “liquore sostenibile” per il Dublin Mudslide, gelato speciale del brand dal gentile sentore alcolico.

«Il nostro obiettivo è tenere il siero del latte nel sistema alimentare» ha affermato Emily Darchuk, proprietaria e fondatrice della Wheyward Spirit. È lei ad aver sviluppato un metodo innovativo di distillazione che sfrutta gli zuccheri del lattosio contenuti nel serio per produrre alcool. L’imprenditrice stima di aver risparmiato oltre 22 tonnellate di prodotto di scarto solo recuperando quello dei caseifici locali.

Da quando è stato lanciato nel settembre 2020 il suo distillato artigianale “green”si è aggiudicato parecchi premi fra cui il Good Food Award dell’omonima Fondazione che premia le realtà virtuose del food system.