Alessandria: negozi di alimentari e ristoranti che consegnano a domicilio

La Confesercenti di Alessandria ha diramato una lista, in costante aggiornamento, di negozi di alimentari e ristoranti che consegnano a domicilio. Il servizio è utile per tutti, in particolar modo è rivolto agli anziani e a chi ha difficoltà negli spostamenti. Ecco chi contattare in caso di necessità:

L’AMICO FRUTTAIO – PIAZZA MARCONI 0131254109;

– PIAZZA MARCONI 0131254109; AL MERCATINO VIA SAN LORENZO 0131260052;

VIA SAN LORENZO 0131260052; CAFFE’ PAULISTA VIA SAN LORENZO 0131441491 oppure 392/9815447;

VIA SAN LORENZO 0131441491 oppure 392/9815447; QUAGLI (DETERSIVI, MARMELLATE ) VIA SAN LORENZO 0131253663;

) VIA SAN LORENZO 0131253663; FRUTTA E VERDURA DA NINO E MARIANGELA VIA SAN LORENZO 0131858816;

VIA SAN LORENZO 0131858816; PASTA FRESCA LA MODERNA VIA SAN LORENZO 0131265454 oppure 338/5051987;

VIA SAN LORENZO 0131265454 oppure 338/5051987; MACELLERIA DAL MASLE’ VIA SAN LORENZO 0131325237 OPPURE 393/1924252;

VIA SAN LORENZO 0131325237 OPPURE 393/1924252; PASTICCERIA ZOCCOLA 0131254767;

0131254767; PETER’S TEA HOUSE , tea e cioccolateria, via San Lorenzo 45. Tel. 0131264635;

, tea e cioccolateria, via San Lorenzo 45. Tel. 0131264635; RISTORANTE NAPOLEON : VIA U. RATTAZZI 11, SOLO VENERDI’ E SABATO a cena . Cell. 3393155912 oppure 3394713168. Tel. 013152016

: VIA U. RATTAZZI 11, SOLO VENERDI’ E SABATO a cena . Cell. 3393155912 oppure 3394713168. Tel. 013152016 HOP MANGIARE DI BIRRA (Birre artigianali o in lattina) via Arnaldo da Brescia 13. Cell. 347/0151401;

(Birre artigianali o in lattina) via Arnaldo da Brescia 13. Cell. 347/0151401; PAN DI ZUCCHERO , panetteria, via Ferrara 24 tel. 0131481716. Orario continuato, no domenica;

, panetteria, via Ferrara 24 tel. 0131481716. Orario continuato, no domenica; LA VITAMINA , frutta e verdura, via San Lorenzo 5. Tel. 0131481722;

, frutta e verdura, via San Lorenzo 5. Tel. 0131481722; SALUMERIA CUSIMANO SALVATORE , via Ferrara 22. Tel 0131251105;

, via Ferrara 22. Tel 0131251105; MACELLERIA Alessia, via Savona 18. Tel. 0131266082;

Alessia, via Savona 18. Tel. 0131266082; MACELLERIA Piccolo Alessandro, via Dante 68. Cell. 392/0261937;

Piccolo Alessandro, via Dante 68. Cell. 392/0261937; AL PICCOLO ORTO , frutta e verdura, Via Marengo 23, tel.331/7861567;

, frutta e verdura, Via Marengo 23, tel.331/7861567; C’ERA UNA VOLTA di Chaplynska Katerina (alimentari), Via Santa Caterina da Siena 13, tel.347/1790279;

di Chaplynska Katerina (alimentari), Via Santa Caterina da Siena 13, tel.347/1790279; FRUTTA E VERDURA di Licata Massimo, Via Dante 23, tel. 347/8066651;

di Licata Massimo, Via Dante 23, tel. 347/8066651; PASTIFICIO ROSELDA – via San Lorenzo (prenotazione e consegna solo in mattinata) 0131263548.