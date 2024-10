Alessandro Borghese – Celebrity Chef torna con una nuova giuria, che vanta quattro stelle Michelin

Torna la striscia quotidiana di Celebrity Chef, la serie culinaria di Alessandro Borghese che vede ogni sera contrapporsi ai fornelli due squadre diverse, la nera e la bianca, capeggiate da personaggi più o meno famosi della TV, dello sport o di qualsiasi altro ambito. Un menu fatto da tre portate al termine del quale la giuria e la sala assegnano delle stelle per decretare il vincitore o la vincitrice. In onda dal lunedì al venerdì alle 19.10 su TV8, la terza edizione prevede un format sempre uguale a quello delle due edizioni precedenti, ma nella giuria binomiale subentrano volti nuovi.

La giuria di Celebrity Chef 2024

La location è quella de Il lusso della semplicità, il ristorante del cuoco riccio con doppia sede a Milano e Venezia. La giuria è risicatissima: due personalità emblematiche del mondo della ristorazione, ma non necessariamente. Per questa edizione si riconferma la presenza dell’attrice napoletana Marisa Laurito, che ha tramesso al cuoco l’insegnamento “non mangiare cose che ti fanno ingrassare inutilmente”, come ha raccontato lo stesso Borghese in una recente puntata del podcast Tintoria. E il secondo giudice?

La prima new entry è Moreno Cedroni, cuoco marchigiano con alle spalle due stelle Michelin. Ma i due resteranno solo per le prime dieci puntate; nella seconda metà del programma la commissione giudicante cambierà volto, lasciando spazio a Maddalena Fossati Dondero, direttore de La cucina italiana e allo chef Andrea Aprea, due stelle Michelin a Milano.

I nuovi celebrity chef

Nel corso delle stagioni, Celebrity Chef ha visto sfidarsi con fare più o meno competitivo personalità più o meno note, talvolta in gara contro figli o compagni: Alba Parietti, Martina Colombari, Bugo sono tutti passati dai fornelli di Borghese per l’informale competizione. A questo giro, leggiamo che faranno il loro debutto gli attori Nancy Brilli e Pierluigi Iorio, le Iene Nina Palmieri e Andrea Agresti, la conduttrice Licia Colò con la figlia Liala Antonino, gli interpreti di Mare fuori Antonio Orefice e Artem e i giornalisti Alan Friedman e Antonio Caprarica.