Alessandro Borghese e il suo Kitchen Podcast: il primo episodio è sul Capodanno

Il noto chef Alessandro Borghese ha deciso di raccontare la “sua” idea di cucina: nasce così Kitchen Podcast, una lista di episodi inediti della sua vita privata, della sua passione per la cucina e di come, secondo lui, essa sia un’arte che risveglia l’anima.

La cucina come arte che porta cambiamenti e rivoluziona, saziando anche lo stomaco: chef Borghese ha deciso di raccontare, proprio come fosse una storia, la sua cucina e lo fa attraverso un podcast. Per la prima volta lo chef svelerà, soltanto con la sua voce, in maniera più confidenziale e personale, i segreti e le storie dei suoi piatti, tirando fuori dai cassetti della memoria episodi inediti della sua vita privata, di cui di solito è restio a parlare. Per esempio il ricordo affettuoso del padre che gli ha trasmesso la passione per la cucina, ma anche quella per i motori.

Il primo episodio, disponibile già dal 30 dicembre, ha come tema il Capodanno, o meglio i Capodanni. Chef Borghese accompagna l’ascoltatore in un viaggio dei ricordi, tra i veglioni trascorsi ai fornelli sulle navi da crociera e le cene a tema organizzate nel suo ristorante milanese. Ma per il suo Capodanno di quest’anno, dopo tanto tempo lo chef trascorrerà il 31 dicembre e il 1° gennaio brindando in famiglia, in una dimensione più intima, lontano dai fuochi della sua amata cucina.

Sarà possibile trovare un episodio alla settimana di Kitchen Podcast, sui principali canali digitali di distribuzione di podcast: Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox, Overcast, Pocket Casts, Podcast Addict, Stitcher.

[ Fonte: ANSA ]