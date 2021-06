Alessandro Borghese: nel suo ristorante entra di nascosto Diletta Leotta

Una donna con una parrucca rossa entra nel ristorante di Alessandro Borghese: si tratta di Diletta Leotta, che ha voluto fare uno scherzo allo chef (e un video “promozionale”), per godersi in pace la sua cucina.

Non è gossip né una novità: Alessandro Borghese e Diletta Leotta hanno già lavorato insieme, come quella volta nel 2019 in cui hanno partecipato alla sfida della #JumanjiChallenge.

Questa volta ha sollevato un polverone un video che circolava sui social, in cui si vedeva che Diletta entrava “di nascosto” nel ristorante milanese dello chef per mangiare una cacio e pepe con lui. Ma non c’è nulla di strano in realtà dietro, si tratta di un video che preannuncia la quarta puntata di Celebrity Hunted, la serie di Amazon Prime in cui i vip protagonisti devono fuggire da una squadra speciale che gli dà la “caccia”.

Per questo Diletta Leotta, braccata dalla squadra di “cacciatori”, ha deciso di nascondersi proprio nel ristorante di Borghese: ecco spiegato il suo travestimento con la parrucca rossa e con lo sguardo furtivo. Chef Borghese, che partecipa al programma (e allo scherzo) l’ha dunque invitata a rifugiarsi nel suo locale e a gustare la sua cacio e pepe. La conduttrice di Dazn ha accettato l’invito, si gusta il piatto e poi riprende il gioco.