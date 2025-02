Alessandro Borghese si inserisce nella guerra tra Pisa e Livorno, e fa arrabbiare i livornesi

Per annunciare la città protagonista della nuova puntata di 4 Ristoranti, chef Borghese abbraccia la torre di Pisa e nomina alcune delle pietanze tipiche del territorio, tra cui… il cacciucco. Apriti cielo. Gli argonauti si sono scatenati contro lo chef per ricordare proprio a lui, che tra l’altro ha anche girato un episodio apposito tempo addietro, che il caratteristico piatto a base di pesce è senza ombra di dubbio livornese. Al massimo viareggino. Ed è subito guerra di commenti sui social.

Il “cacciucco pisano”

Borghese l’ha fatta grossa. Sul suo ultimo post dedicato a Pisa, location di una nuova puntata di 4 Ristoranti, ha tirato in ballo un ipotetico “cacciucco pisano”. Peggio che andare a Palermo e ordinare un arancinO. Neanche a dirlo, l’internet è impazzito: “Aaaaah il tipico Cacciucco pisano a base di tinche, carpe, cavedani e ranocchi”, commenta qualcuno. Qualcun altro, con meno ironia, aggiunge suggerimenti di altri piatti da citare: “Il cacciucco pisano cosa sarebbe esattamente? Il cacciucco esiste solo a Livorno, sotto la torre al limite mangiano il conigliolo in umido”. Al contrario, c’è anche chi ne approfitta per ricordare la paternità di piatti o ingredienti che, invece, sono intrinsecamente pisani (sebbene nessuno li avesse nominati in questo contesto): “IL MUCCO PISANO”, urla un utente su Facebook.

Campanilismi a parte, gli utenti dell’Internet non hanno tutti i torti. Ce lo dice anche il sommo Pellegrino Artusi nel suo ricettario, che comprende la ricetta per un Cacciucco I e quella per un Cacciucco II: il primo è tipico della città di Livorno, dove il tele-chef ha anche girato una puntata apposita, mentre il secondo è la versione preparata a Viareggio, considerato però dal gastronomo “assai meno gustoso del precedente”, con buona pace dei viareggini. Insomma, Borghese ha messo il dito nella piega in una rivalità secolare tra le due città toscane. Ora non ci resta che scoprire se qualcuno avrà il coraggio di parlare di cacciucco pisano anche durante la puntata.