Anche l’Ungheria vieterà gli energy drink ai minorenni

La scienza e il grande pubblico hanno da tempo acceso i riflettori sulle problematiche legate al consumo di energy drink, specialmente da parte dei più giovani. Più di uno studio ha dimostrato come il contenuto di caffeina, unito alla potenziale miscela con alcol o altri fattori, può rappresentare un serio rischio per la salute di bambini e ragazzi. I governi degli Stati europei non sono indifferenti alla faccenda: l’ultimo Paese a muoversi nella direzione del divieto di vendita di bevande energetiche agli under 18 è l’Ungheria, che potrebbe approvare una nuova legge a breve.

La proposta ungherese

La proposta legislativa partita dai due politici cristiano-democratici Lőrinc Nacsa e István Hollik è atterrata sul tavolo del parlamento ungherese e dovrà essere votata durante la seduta primaverile già in corso. I promotori sottolineano come Bruxelles abbia rappresentato un duro ostacolo da sormontare per poter portare avanti l’iniziativa.

La proposta si basa sui numerosi casi di bambini e ragazzi che hanno riportato sintomi legati al consumo eccessivo di bevande energetiche: secondo il centro per la salute ungherese National Centre for Public Health and Pharmaceuticals, il 74% dei 565 casi di sintomi avversi e malattie provocate dal consumo di energy drink riguarda la fascia sotto i 18 anni. Le sanzioni per chi infrange la legge potrebbero essere paragonabili a quelle imposte per la vendita di alcolici, tabacco e prodotti erotici alla stessa categoria di acquirenti.

L’associazione di categoria ungherese per gli energy drink si è dichiarata, naturalmente, contraria alla proposta, sottolineando come il divieto dovrebbe essere applicato anche ad altre bevande che contengono caffeina, come la cola. L’Ungheria non è comunque il primo Paese a muoversi nella direzione del divieto. L’acquisto di energy drink da parte degli under 18 è già vietato, ad esempio, in Lettonia e Lituania. Anche la Polonia ha introdotto il divieto a inizio dello scorso anno, mentre il Regno Unito si sta dando da fare per bandire le pubblicità che promuovono questi prodotti mandate in onda entro le 21.