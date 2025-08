Anche Singapore approva il cibo per animali fatto con carne coltivata

Sarà il primo Paese in Asia e il secondo al mondo a portare sugli scaffali questi innovativi prodotti per cani e gatti.

Singapore è uno dei pochi, pochissimi luoghi al mondo in cui è possibile avvistare prodotti a base di carne coltivata sugli scaffali. Il Paese asiatico non si smentisce e approva, per la prima volta nel continente, la produzione e la vendita di cibo per animali a base del tanto discusso prodotto. A commercializzare l’innovativo pet food sarà un’azienda statunitense, la Friends & Family Pet Food Company, che svolgerà anche le fasi di elaborazione sul mercato finale. Senza dubbio un altro passo in avanti verso la diffusione di questa tecnica di produzione alimentare, ma se l’azienda pensa di essere la prima al mondo in questo settore, si sbaglia di grosso.

La novità a Singapore

Riempire la ciotola dei nostri animali senza far soffrire (almeno sulla carta) altri animali, fornendo al contempo tutti i nutrienti di cui i nostri amici a quattro zampe hanno bisogno, sembra un’impresa fantascientifica. Ma non lo è; non in certi Paesi almeno.

I luoghi in cui è possibile acquistare prodotti a base di carne coltivata sono una sparuta manciata in tutto il mondo. Fino a ieri, stando ai nostri dati, era solo uno: il Regno Unito, prima nazione in assoluto a lanciare sul mercato il pet food per cani e gatti. Oggi all’elenco si aggiunge una nuova area geografica. A Singapore, dove l’innovazione è di casa, l’ente per i servizi veterinari ha approvato la produzione e la vendita di alimenti per animali a base di cultivated meat.

In una prima fase si venderanno principalmente premietti (perdonate il tecnicismo), il cui ingrediente principale sarà il pollo coltivato liofilizzato. La formulazione non prevede l’utilizzo di antibiotici, ormoni o altri elementi potenzialmente nocivi, per la serenità anche di Coldiretti.

L’obiettivo, però, non è solo togliere ciò che è dannoso, ma anche aggiungere ciò che invece è benefico per i nostri amici pelosi: “Possiamo migliorare la carne coltivata perché contenga livelli più elevati di nutrienti, come la taurina, migliorando anche la digeribilità e l’assorbimento dei nutrienti”, spiega l’AD e fondatore di Freidns & Family, Joshua Errett.

Ma in un punto l’azienda si sbaglia. Tramite il suo direttore operativo, la società di pet food ha affermato che Singapore diventerà presto l’unico luogo al mondo in cui acquistare alimenti per cani e gatti a base di carne coltivata. Ma il Regno Unito non è affatto d’accordo.