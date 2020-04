Ancona: chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi

Ad Ancona, il sito Spaccimarche, dirama una lista delle attività che consegnano cibo a domicilio tra ristoranti e negozi. Al momento, la consegna a casa è l’unica modalità consentita per poter continuare a vendere i propri prodotti.

Da pochi minuti, il premier Giuseppe Conte ha annunciato il prolungamento del lockdown fino al 3 maggio. “Se cedessimo adesso – ha detto il presidente del Consiglio – tutti gli sforzi fatti sarebbero stati inutili”. Questo significa che le attività che desiderano lavorare devono continuare con il food delivery.

Di seguito, i nomi attivi nel capoluogo marchigiano e in provincia:

Ancona – Wok Away: consegna a domicilio con ampia scelta di cibo asiatico di ottima qualità.

Ancona – AnBurger: consegna a domicilio di panini gourmet.

Ancona – Ristorante L’amo in bocca: consegna nella zona di Ancona tutti i giorni sia a pranzo che a cena, per ordinare: 3664622545

Ancona – Seeport Bistro – consegna a domicilio in tutto il comune di Ancona (ordine minimo 14 euro). Per ordinare: 0719715100 o via email info@seeporthotel.com

Castelfidardo –

Filottrano – Ca’ Vecchia Beerstrot Birreria e Paninoteca: offrono il servizio take away con birre artigianali in bottiglia e panini gourmet.

Jesi – Baldi Carni: consegnano a casa carne e pesce congelati

Numana – Ristorante la Torre: consegna a domicilio dei piatti del menù.

Osimo – Enjoy Salad: consegna a domicilio di insalatone ed heaty food nella zona a sud della provincia di Ancona e nel comune di Recanati.

Osimo – Pizzeria I senza Testa: consegna a domicilio nel comune di Osimo, per ordini

Osimo – Rosticceria Ristorante Ada: consegna a domicilio nel comune di Osimo, per ordini 335/82091 – 071/715666

Osimo – L’arte della pizza napoletana: consegna a domicilio nel comune di Osimo, per ordini 071/7231833 – 3364487820

Osimo stazione – Joy’s coffee and food: consegna a domicilio nel comune di Osimo, per ordini 071/9712777

Osimo (frazione Campocavallo) – ProntoPizza: consegna a domicilio nel comune di Osimo, per ordini 071/7231059

Osimo (frazione Padiglione) – C’era una volta: consegna a domicilio nel comune di Osimo, per ordini

Osimo – Dani’s pizza: consegna a domicilio nel comune di Osimo, per ordini 071/7232014

Osimo – Agriturismo Le Bucoliche: consegna a domicilio nel comune di Osimo, per ordini 071/7133432

Osimo – Pizzeria e friggitoria Napoli’s: consegna a domicilio nel comune di Osimo, per ordini 071/7231945

Osimo (frazione Passatempo) – Small Pizza: consegna a domicilio nel comune di Osimo, per ordini 071/7100295

Osimo – Bottega del gusto: consegna a domicilio nel comune di Osimo, per ordini 071 713 1949

Osimo – Barigno Street Bar & Food – via Vescovara 7/b: offrono il servizio take away con birre artigianali in bottiglia ed ottimi hamburger il sabato e la domenica.

Dove consegnano: in tutto il territorio del comune di Osimo comprese le frazioni.

Come ordinare: 348/5482879

Jesi – Birrificio Godog: consegna a domicilio a Jesi e dintorni di birre artigianali

Offagna – Trattoria Alocco: piatti take away disponibili su prenotazione.

Ostra – Cooperativa Boccafosca: consegna a domicilio di vini, pasta, olio, legumi, ecc.

Senigallia – Gelateria Cioccolateria Paolo Brunelli: consegna gelato in tutto il comune di Senigallia, per ordinare chiamare il seguente numero 07160422