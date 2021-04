Antartide: ritrovate una Coca-Cola e chewing-gum giapponesi di 50 anni fa

Un viaggio nel tempo “imbottigliato” in Antartide, lungo 50 anni: alcuni ricercatori giapponesi hanno scoperto una Coca-Cola e chewing-gum vecchie mezzo secolo. Davvero volete sapere se sono ancora buone?

Il team di svernamento della Japanese Antarctic Research Expedition ha scoperto nel Polo Sud una lattina di Coca-Cola e alcune gomme da masticare di una marca giapponese, le Lotte Co.’s Cool Mint. Non si sa se i ricercatori giapponesi volessero sperimentare la famosa reazione tra soda e caramelle alla menta con temperature sotto parecchi zero, ma a quanto pare gli articoli sono così antichi, che le loro confezioni non esistono più in commercio. Ma sono un reperto storico perfettamente conservato.

Quattro membri del team della 61° squadra di spedizioni, hanno trovato per caso una scatola di cartone, su cui c’era scritto “cibo d’emergenza”: la scatola era sepolta nella neve in un luogo chiamato “Mukaiiwa”, a circa 5 chilometri a est della stazione giapponese di Showa.

All’interno della scatola c’erano diversi oggetti, tra cui la lattina di Coca-Cola, confezioni di gomme alla menta fresca, cibo umido in scatola e mandarini sciroppati. Sebbene non sia chiaro esattamente quando le merci siano state portate lì, il design della lattina della Coca-Cola era della prima versione lanciata in Giappone nel 1965, quella con la scritta in giapponese di “Coca Colache non aveva la linguetta, ma si apriva con un apriscatole.

Sebbene questi oggetti siano stati ritrovati a settembre dello scorso anno, per consegnare il tesoro ibernato da mezzo secolo, è stata organizzata una cerimonia il 15 Aprile, in cui il team di spedizione ha ridato i prodotti storici a ogni legittimo produttore.

Akino Sasaki, un membro del team di marketing di Coca-Cola Japan, ha dichiarato che sarebbe loro intenzione riportare questa lattina in mostra al museo Coca-Cola di Atlanta negli Stati Uniti.

[ Fonte: Mainichi ]