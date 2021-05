Anthony Hopkins ad Assisi per un pranzo al ristorante

All’inizio non l’avevano riconosciuto, complice forse anche la mascherina (anche se nella foto non c’è, ahi ahi ahi). Comunque, in effetti, chi potrebbe davvero aspettarsi di avere Anthony Hopkins a pranzo nel proprio ristorante ad Assisi?

Dopo “I due papi”, il due volte premio Oscar pensa di interpretare San Francesco? A quanto pare il celebre attore di origini britanniche si è gustato semplicemente qualche giorno di vacanza in pieno stile italiano, facendo tappa tra la Toscana e l’Umbria. Proprio ad Assisi, Anthony Hopkins è stato avvistato al bar – ristorante San Francesco, dove ha pranzato dopo un giro nella città.

Il Premio Oscar Anthony Hopkins a pranzo da noi.Ho il cuore a mille. Posted by Fulvia Angeletti on Friday, May 28, 2021

Come dichiarato dallo stesso Hopkins, l’attore è molto legato a Cortona, dove era stato ospitato nel 2009 a seguito del Toscana Sun Festival. Forse approfittando quest’anno del periodo “di calma”, l’attore si è spinto qualche chilometro più in là, visitando altre meraviglie del nostro Paese.

“Una visita che non ci saremmo mai aspettati, lo abbiamo riconosciuto alla fine e ci ha fatto i complimenti per la cucina e la location“, ha detto Fulvia Angeletti, la titolare del locale in cui ha deciso di andare a pranzare Hopkins.

I titolari del ristorante hanno chiesto all’attore una foto insieme a tutto lo staff, una volta che l’avevano riconosciuto. Lo scatto finito sui social è diventato praticamente virale.

[ Fonte: Assisinews ]