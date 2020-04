Arezzo: chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi

La redazione di ArezzoNotizie ha stilato una lista di chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi. Si va dai grandi supermercati alle piccole botteghe.

Ecco la lista:

Servizio di Gastronomia, birreria e friggitoria del Dinky Pub, chiamando il 329 4237722, consegne al domicilio in Arezzo, dal giovedì alla domenica in fascia serale dalle 19 alle 22,30

La Bottega di Giacco ha istituito la spesa a domicilio gratuita. Consegne il martedì e il giovedì dalle 15,30, prevista una spesa minima di 20 euro, con prenotazione telefonica o tramite whatsapp al numero 351-1982558.

La Gastronomia il Cervo, date le nuove normative, informa la clientela che il nostro servizio di ristorazione rimarrà chiuso anche a pranzo. Ma la nostra gastronomia, salumeria e formaggieria rimarranno aperte dalle 9.30 alle 14.00 e dalle 17.00 alle 20.30, con servizio di asporto e consegna a domicilio. Chiamaci al 0575/20875 o al 0575/27854 per sapere le nostre pietanze giornaliere oltre al nostro menù classico.

La macelleria Bottega della carne di Indicatore effettua la consegna della spesa a casa gratuitamente, info e prenotazioni al 331-3269016.

Le Tenute San Fabiano – Conti Borghini Baldovinetti de’ Bacci effettua servizio di consegna gratuito per spesa con importo superiore a 50 €. Per info e ordini tel. 0575 24566 oppure info@tenutesanfabiano.it

La macelleria dei Fratelli Parigi di via Garibaldi si è resa disponibile per portare la spesa a casa chiamando Mirko Parigi allo 0575 357848 o al 335-7626649. La consegna è gratuita.

Oriana Frutta oltre ad aver applicato tutte le procedure previste per la prevenzione contro la diffusione del Covid 19 nel negozio, offre un servizio gratuito di consegna a domicilio di frutta e verdura. Basta scrivere al numero whatsapp 349 7629470 oppure telefonare allo 0575 1786912.

Mencaroni Luigi Frutta e verdura, consegne a domicilio. Per info e prenotazioni chiamare o mandare un messaggio whatsapp al 3391176695 oppure 3383616237.

E in vista di questa Pasqua, seppur strana Vestri Cioccolato permette di scegliere le uova direttamente da casa. Nei post della pagina Facebook ci sono le uova e regalistica da scegliere. La consegna è di € 2,50 (solo nel comune di Arezzo). Per ordini chiamare lo 0575 907315, oppure scrivere a info@vestri.it o su whatsapp al 335312011.

Primitia, scarica l’app o chiama al numero 331 1537347 e ricevi a domicilio la tua spesa.

A Castiglion Fiorentino il locale Tirovino noto come il Drago, Menchetti Point, offre la consegna di prazni e cene a domicilio chiamando lo 0575/680471.

Ad Arezzo si è attivato il ristorante La Torretta che effettua consegne a domicilio nella zona di San Zeno dal lunedì al venerdì con possibilità di ordinare panini, primi, secondi, bibite, basta chiamare o scrivere un messaggio whatsapp allo 0575 998426.

I “Prodotti del Casentino di Mauro e Antonella”, presenti anche al mercato di Arezzo, informa la clientela che effettuerà il servizio di consegna a domicilio dei propri prodotti. Sarà possibile ordinare formaggi e salumi del territorio con consegna gratuita. Per conoscere e ordinare i nostri prodotti, WhatsApp o chiamate ai numeri 335-6557809 oppure 320-5631172

Il Mercatale –Mercato degli Agricoltori di Montevarchi attiva il servizio di consegna spesa a domicilio: un servizio per garantire buon cibo limitando gli spostamenti. Da ieri è attivo presso il Mercatale il servizio di consegna della spesa a domicilio. Un servizio attivo per tutti i cittadini con consegna ogni martedì e giovedì. Fare la spesa limitando gli spostamenti non sarà più un problema. Basterà chiamare in negozio o inviare un email (il-mercatale@virgilio.it) comunicare il proprio ordine e aspettare la propria spesa a casa.

Attività a San Sepolcro: Latteria Antonella, via XX Settembre – tel 339 6111471; Frutta – verdura- panetteria Le.Ma, Porta Romana – tel 339 3509865; Macelleria Martini, via XX Settembre – tel 0575 742310; Pizzecheria Boncompagni, via XX Settembre – tel 0575 741897; Ortofrutta La Delizia, via XX Settembre – tel 0575 742566; Alimentari Carboni, Piazza Torre di Berta – tel 0575 742127; La bottega della carne, via XX Settembre – tel 0575 741077; Casa del pane, Via XX Settembre – tel 0575 742600; Carni Shop di Buzzichini Antimo – tel via dei Lorena – tel 0575 742924; Macelleria Poggini, via Pettorotondo – tel 0575 742302; Alimentari il Portico, via di Violino – tel 0575 736093; Alimentari Tiberino, Santa Fiora – tel 0575 720089.

Campagna amica

I produttori agricoli del territorio che fanno parte del circuito Campagna Amica di Coldiretti si sono messi a disposizione per le consegne a domicilio. Ecco chi sono e i loro prodotti: