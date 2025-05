Arriva il documentario sul bipolarismo dello chef Heston Blumenthal

Lo chef londinese del tristellato The Fat Duck di innovazioni in cucina ne ha portate diverse: sul piano sensoriale, scientifico e, non da ultimo, salutare. Con quest’ultimo aggettivo non ci riferiamo al rapporto tra cibo e benessere, ma alla salute mentale, argomento in cui si scava sempre più nelle cucine della ristorazione. Heston Blumenthal non ha fatto un segreto del suo bipolarismo, che ha raccontato in più occasioni senza nasconderne le conseguenze nella vita privata e nel lavoro; e ora lo fa in modo strutturato con un documentario commissionato dalla BBC.

Il documentario di Blumenthal

Cuoco sorprendente e tele-chef per vari programmi culinari che prendono il suo nome (come Heston’s Fantastical Food e Heston’s Feasts), Heston Blumenthal porta ora sullo schermo un documentario di un’ora realizzato insieme alla BBC.

A novembre 2023, Blumenthal ha ricevuto una diagnosi di bipolarismo, una condizione in merito alla quale, dice, c’è ancora parecchio stigma.

Allo chef, oggi 58enne, il disturbo è stato diagnosticato in età più che adulta; definisce tutto il periodo che ha preceduto la documentata consapevolezza un “viaggio straordinario”, nella misura in cui gli ha permesso di fare i conti con questa condizione.

Il documentario, intitolato Heston: My Life With Bipolar, andrà in onda dal 19 giugno e racconterà la vita dello chef dopo aver avuto conferma del disturbo.

Heston, ambasciatore dell’associazione Bipolar UK, accenderà i riflettori sulla sua personalissima esperienza, coinvolgendo anche le persone a lui vicine e spiegando in che modo il bipolarismo ha influenzato la sua energia e la sua creatività; ma si getterà luce anche sullo stato dei servizi sanitari britannici in merito alla gestione della salute mentale, con le testimonianze di altri individui che attraversano la stessa situazione.

Sarà un documentario diretto e senza filtri, promettono dalla BBC, filmato nel corso di sei mesi durante i quali lo chef si è messo a nudo.