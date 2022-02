Barcellona, riapre Tickets senza Albert Adrià: si chiamerà Teatro

Non ci siamo ancora ripresi dalla chiusura del Tickets di Barcellona, ma finalmente arriva una notizia che ci fa ben sperare: l'iconico ristorante riaprirà i battenti a marzo con un nuovo nome (e un socio di meno).

di Rossana Santolin 22 Febbraio 2022

È ufficiale, dalle ceneri dello storico Tickets di Barcellona nascerà Teatro, 41 Grados Backstage. Il nuovo ristorante di tapas sarà gestito dai soli fratelli Iglesias che, dopo lo scioglimento del gruppo elBulli, tornano in campo senza Albert Adrià.

Insomma, il nuovo anno ha il sapore della rinascita dopo un 2021 segnato dalla debacle fra Covid e rogne societarie che hanno determinato la fine della storia di elBulli e la chiusura del Tickets, insegna simbolica del gruppo di ristorazione spagnolo.

Dei locali del gruppo si è salvato solo Enigma che ripartirà con nuovo slancio sotto la guida di Albert Adrià. Ma la vera grande novità si chiama Teatro e aprirà i battenti in primavera, presumibilmente nel mese di marzo.

Stando ad un articolo pubblicato di recente su La Vanguardia, l’offerta si concentrerà sulle tapas e sui cocktail puntando ad una clientela che ama il buon cibo ma anche i prezzi abbordabili. Ecco che lo scontrino medio del Teatro si aggirerà attorno ai 50-60 euro, promettono da Barcellona.

Il menù sarà firmato da Oliver Peña (ex chef di Enigma) che manterrà alcuni classici del Tickets fra cui l’aria di baguette e l’oliva sferica. L’arredo stesso, sempre con richiamo al mondo dello spettacolo, sarà simile al vecchio locale, così come la brigata che verrà solo in parte rinnovata e integrata da nuove figure.