Barilla: artista realizza borse identiche alle confezioni di pasta

Un artista newyorchese ha realizzato una borsa in pelle identica in tutto e per tutto a una confezione di pasta della Barilla.

di Elisa Erriu 7 Agosto 2021

Un artista può trovare l’ispirazione ovunque, anche in dispensa: e così che Nik Bentel si è ispirato alla Barilla per realizzare delle borse, in tutto e per tutto identiche alle confezioni originali.

Nik Bentel, artista newyorchese, ha da poco lanciato la sua proposta artistica di “moda mondana”: una borsa in pelle realizzata per assomigliare esattamente a una scatola di penne Barilla. Secondo un comunicato stampa sul sito dell’artista, Nik ha pensato di progettare la borsa come una “interpretazione irriverente dell’anno passato”. L’idea è di ricordare come durante la pandemia siamo spesso stati “salvati” dalla semplicità di una cucina casareccia. Infatti l’artista ha detto: “Durante i mesi più brutali della pandemia, quasi tutti hanno fissato una scatola di pasta o hanno avuto un’esperienza simile. Quindi perché non provare a reimmaginare lo scopo della scatola in qualcosa di un po’ più eccitante?“. L’artista precisa inoltre che il progetto “non è in alcun modo affiliato a Barilla”.

La borsa è praticamente identica a una scatola Barilla, con l’aggiunta di una tracolla a catena dorata. Costa $ 199 ed è in edizione limitata. “Ci sono soltanto 100 unità di questa borsa“, si legge nel comunicato stampa. “Una volta finite le scorte, non ce ne saranno più”.

Sarà possibile acquistarne un esemplare dall’11 agosto. Per coloro che hanno chiesto all’artista: “Perché realizzare una borsa simile?” la risposta di Nick è scritta a chiare lettere anche sul suo sito.