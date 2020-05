Bergamo: chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi

A Bergamo, Ascom Confcommercio ha lanciato il sito www.compravicino.com per aiutare i cittadini durante il Coronavirus con le consegne a domicilio tra ristoranti e negozi. Sulla piattaforma è possibile visualizzare l’elenco.

“L’elenco è realizzato ed aggiornato periodicamente in base alle indicazioni ricevute da parte dei Comuni. L’inserimento e l’operatività delle attività che svolgono consegna a domicilio non è basato su decisioni personali o comunicazioni spontanee da parte degli operatori ma concordato direttamente con le autorità competenti e sottoposto a ogni possibile variazione in funzione dei DPCM, Decreti Regionali o Ordinanze Comunali. Nessuna responsabilità è attribuibile ai compilatori volontari di tale elenco in merito alla continuità del servizio o liceità in base al variare delle norme in conseguenza del diffondersi del contagio di tali attività domiciliari segnalate”, si legge sul portale.

L’iniziativa nasce in collaborazione con i Distretti del commercio e con le Amministrazioni. “Abbiamo invitato, anche tramite il supporto dei Distretti del Commercio le amministrazioni comunali a sensibilizzare i propri negozianti perché attivino servizi di consegna a domicilio gratuita di prodotti alimentari e farmaceutici a tutti coloro che ne hanno bisogno, in particolare ai concittadini fragili come anziani, disabili e malati” , spiega Oscar Fusini, direttore di Ascom Confcommercio Bergamo.

Per aver maggiori informazioni sull’iniziativa è possibile inviare una email a consulenza@ascombg.it