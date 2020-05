Biella: chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi

A Biella il Comune ha stilato una lista di chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi.

Ecco l’elenco:

Macelleria Azario

Indirizzo: via Federico Rosazza, 44

Contatto: tel 0152472323

Info: il servizio di consegna a domicilio è già attivo

Macelleria e Cucina Aiazzone

Indirizzo: via Bertodano 26/b

Contatto: tel 01526237

Info: consegna dopo le ore 19

Qua …Regna la Tradizione

Indirizzo: via Arnulfo, 6

Contatto: tel 01526113

Info: consegna dalle ore 14 alle ore 15,30 e dopo le ore 19

Macelleria Frison Spaccio Agricolo Cascina Dosso

Indirizzo: via Martiri della Libertà 54

Contatto: tel 0152595200 – 3351626716

Info: consegna già attiva

La Piemontese Carni

Indirizzo: via Tripoli 37

Contatto: tel 0150155265

Info: consegna già attiva

Mercato della Carne

Indirizzo: via Ivrea 50

Contatto: tel 0158497195

Info: consegna già attiva

Sapori e Colori

Indirizzo. piazza Vittorio Veneto 15

Contatto: tel 3494168283

Il Giardino Bio Dinamico – Negozio di Prodotti Biologici

Indirizzo: via Mazzini 33

Contatto: tel 01523623

I Sapori del Viale di Fulvio Ongaro

Indirizzo: via Macallè 14

Contatto: tel 015403075

Info: consegna dopo le ore 13.00

Pasta Fresca

Indirizzo: via Cottolengo 14/A

Contatti: tel 0158492616

Info: Pasta fresca, agnolotti, primi piatti pronti, secondi di carne e pesce, contorni, antipasti. Aperti dal martedì al sabato dalle 8 alle 14. Consegna a domicilio gratuita al pomeriggio

Polleria rosticceria Ferrero

Indirizzo: mercato piazza Falcone – Biella

Contatti: 3396201536

Info: Consegna Lunedì Giovedì Sabato, gratuita oltre 20 Euro

Caffè Catto

Indirizzo: via Pietro Micca 42

Contatti: tel 335 5951642 – mail: ftamone@yahoo.it

Info: consegna gratuita. Prodotti: caffè in grani, caffè macinato, canestrelli al cioccolato e al caffè, marmellate, biscotti, torcetti tradizionali e al cacao, uova di Pasqua artigianali.

Caffè Canterino

Indirizzo: via Rosselli 102

Contatti: pietrocanterino@gmail.com

Info: consegna di croissant, la colazione a casa tua

Pasta Fresca Graziella

Indirizzo: piazza I Maggio 2

Contatti: tel 01533317 Facebook: Pasta Fresca Graziella Biella

Info: gratuita, ordine minimo 20€ su tutta la provincia di Biella

Beer Shop

Indirizzo: via Italia 57

Contatti: cel e whatsapp 3518557628 – tel 01521312 – email beershopbiella@yahoo.it

Info: consegna gratuita fino a 10 km per un minimo d’ordine di 30 euro

Frutta & Verdura di Muraca Filippo

Indirizzo: piazza I Maggio 11

Contatti: cel 3451022595 – Mail: fruttaeverduradifilippomuraca@gmail.com – Facebook: Frutta & Verdura di Filippo Muraca, instagram:fruttaverdura_filippomuraca

Info: Consegne a domicilio senza costi di consegna

P.M. Alimentari snc “dal Pier Ugo”

Indirizzo: Chiavazza via Cucco 12

Contatti: tel 01523679

Info: consegna domiciliare gratuita per gli over 60 nel territorio di Biella e comuni limitrofi (normalmente la consegna domiciliare ha il costo di 5 € che si azzerano oltre i 60 € di spesa) – consegna in 24 h raggio 10 km

Macelleria De Ruvo

Indirizzo: piazza I Maggio 12

Contatti: tel 01521701 – whatsapp 3496592153 – whatsapp 3409098859 – sito www.macelleriaderuvo.it -Facebook: Macelleria de Ruvo – Instagram: deruvo_biella

Info: consegna gratuita con spesa minima di 20.00€

Coppo Luigi

Indirizzo: via Monte Mucrone 3

Contatti: 01523459 – 3406840986 – mail: l.coppo@tiscalinet.it

Info: consegna a domicilio acque minerali, vino e bevande

Jeantet Giovanni

Indirizzo : piazza V. Veneto 16

Contatti : tel 3292616763 e 3775076559

Info: consegna gratuita di canestrelli, pasticceria secca e caffè tostato

Pasticceria Cioccolateria Cioccolato Taf

Indirizzo: via Garibaldi 5

Contatti : tel 01522341 e 3391121459

Info: Shop online www.cioccolatotaf.it consegna gratuita

Panetteria Party Service

Indirizzo: via Umbria 10

Contatti: tel 0158409178

Info: Gratuita oltre 20 euro. Panetteria, gastronomia e alimentari vari

Mosca 1916

Indirizzo: via San Filippo 16

Contatti: tel 3917670810

Info: gratuita oltre € 100 di spesa; € 5,90 per consegna in Biella Città ( esclusa zona di Oropa). Gastronomia e macelleria

Calefato Francesco

Indirizzo: via San Sebastiano

Contatti: tel 3688025897

Info: gratuita con consegna dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 20. Pescheria e gastronomia di mare

Az. Agricola Apicoltura Biellese

Contatti: tel 3299621677 Mail : apicolturabiellese@gmail.com

Info: consegna gratuita oltre €20 di spesa. Miele e polline

Caffè del Teatro Sociale

Indirizzo: piazza Martiri della Libertà 15

Contatti: tel 01521203

Info: consegna gratuita dalle ore 8 alle 12 . Colombe, canestrelli, biscotti nutritivi

13900 Biella

Indirizzo: via Eugenio Bona 3

Contatti: tel 01521298

Info: consegna gratuita dalle ore 18 alle ore 23. Bevande e snack

La Bottega Alimentari

Indirizzo: strada Barazzetto Vandorno 160

Contatti: tel 3465706983 e 3385671383

Info: consegna gratuita oltre €20 di spesa in città di Biella, orari dalle ore 7,30 alle ore 13 e dalle ore 16 alle 20 (chiuso mercoledì e domenica pomeriggio ). Generi alimentari vari

Market Cossila

Indirizzo: via Santuario d’Oropa 75

Contatti: tel 015352550 e 3464130186

Info: consegna generi alimentari vari

Alimentari e tabacchi Rabacchin Chiara

Indirizzo: via Rappis 6/8 Pavignano

Contatti: tel 015562381

Info: consegne a domicilio

Raggio Verde

Contatti: tel 3395934805 – mail: catering@raggioverde.com – web www.raggioverde.com

Info: consegna due volte a settimana a domicilio in tutta Biella. Piatti pronti, frutta e verdura, formaggi e salumi del territorio, pasta fresca e prodotti confezionati

Quatela Bevande

Contatti: 015543023

Info: servizio a domicilio di Acqua, vino, birra e bibite in generale

Acquadro Dolciumi

Indirizzo: via Torino 19

Contatto: tel 015/29864 ( al mattino ) 015/5821376 ( pomeriggio )

Birra Elvo

Indirizzo: via San Filippo 17

Contatto: 0153702122 e al 3391037846 – mail: info@birraelvo.it

Info: si effettuano consegne a domicilio di cartoni anche misti di 12pz. Pagamento in contanti alla consegna o mezzo bancomat.

Azienda agricola Ca nel bosco

Indirizzo: Frazione Gila 25/B

Contatti: tel 3498015473 – info@agricanelbosco.it

Info: Vari tipi di formaggio di capra (nostra produzione), salami e bresaola di capra

Acqua Drin

Contatti: tel e WhatsApp 3407707700 – Facebook https://www.facebook.com/AcquaDrin/

Info: consegna Acqua Minerale in tutto il Biellese, consegna gratuita senza minimo d’acquisto

Alchechengi – Gastronomia e Alimenti Biologici

Indirizzo: via Trieste 48

Contatti: cell 333/7428748 – 339/7409673 – Facebook: Alchechengi – (@AlchechengiGastronomiaNegozioBio) – Instagram: alchechengi_gastronomia_bio

Info: alimenti biologici, frutta e verdura, gastronomia artigianale, detersivi ecologici, prodotti naturali per la cura del corpo. Consegna gratuita a Biella e paesi limitrofi

Frutta e verdura di Nando Colletta

Indirizzo: mercato piazza Falcone e piazza Martiri

Contatti: 3703275133

Info: Consegne gratuite a domicilio. Senza alcun limite di spesa

Torrefazione Caffè Graglia

Indirizzo: via San Filippo 7

Contatto: 3482686807 – Facebook: Caffè Graglia – Instagram: Caffè_Graglia

Info: Consegna gratuita a domicilio di caffè macinato o in grani, prodotti dolciari del territorio ed eccellenze piemontesi, the e tisane sfusi, uova e ovetti di Pasqua.

Bioriginal

Indirizzo: via Italia 43/B – BIELLA

Contatti: 3925012036 o info@bioriginal.it facebook bioriginal.it o instagram bioriginal_biella

Info: consegna gratuita a Biella e comuni limitrofi per alimentari biologici, integratori, prodotti erboristici.

Alimentari CIF di Rossetti Italo

Indirizzo: via G. B. Serralunga, 6

Contatti: tel. 015.2522978

Info: effettuiamo consegne gratuite giornaliere in Biella e paesi limitrofi. Orario di apertura tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19,30. (Prodotti alimentari in genere con particolare attenzione e selezione per formaggi freschi e stagionati tipici biellesi e Salumi della tradizione italiana).

Tast al Vin di Castelli Salvatore

Indirizzo: via Italia 39 Biella

Contatti: Tel. 015/3350988 – tastalvin@gmail.com

Info: consegna gratuita oltre i € 30.00 per vini, bevande e liquori, fuori Biella da concordare

GiuseGallery

Indirizzo: Via Rosselli, 37 Biella

Contatti: 338/6979806

Info: consegna domicilio prodotti pasticceria freschi e confezionati tutti i giorni dalle 8 alle 16

Frutta e verdura di Maule Bruna

Indirizzo: Via Pietro Micca 29D

Contatti: Cell 3401415787 – Tel 015 0993075

Info: consegna domicilio frutta e verdura

Linea Freschi Macelleria-Gastronomia-Formaggi

Indirizzo: Via Rosselli, 35 – Biella

Contatti: 015/8491863

Info: Consegna Gratuita per ordini superiori a 30 euro

Brusa s.r.l.

Indirizzo: Via Ferruccio Nazionale, 3 – Biella

Contatti: 015/406054 (interno 3) o scrivere a spaccio@brusa.com

Info: Servizio consegne a domicilio a Biella e nei comuni limitrofi di pane fresco, grissini, biscotti e articoli per la colazione ed inoltre dolci pasquali (uova e colombe). La consegna è gratuita con una spesa minima di 20 euro ed è garantita al piano per le persone anziane o con problemi a fare le scale. Per i possessori della ns fidelity card offriamo anche un prodotto in omaggio.

Biscottificio Cervo

Indirizzo: Via della Vittoria, 29 Biella

Contatti: 015-21553

Info:Consegna gratuita, orario dal lunedì al venerdì 9,30-12,30 / 15-18

BI-GOOD

Indirizzo: via Piacenza 11, Biella.

Contatti: l’ordine può essere effettuato sul sito internet a questo link: https://bigood.orsoblu.it/ o scrivendo alla mail di riferimento orticoltura@bigood.bio

Info: il metodo di pagamento è tramite carta di credito, PayPal o contanti alla consegna. Le spese di consegna sono di €2, gratuite per ordini superiori a €25. La consegna viene effettuata sempre al pomeriggio dalle 14:00 alle 18:00.

L’angolo della pasta e non solo Di Coda Caseia Michela

Indirizzo: via Pietro Micca 5

Contatti: 015/21982

Info: Aperto dalle 8.oo alle 14.oo, consegne a domicilio gratuite, senza un minimo d’importo per Biella città, fuori Biella richiesto minimo di spesa di € 25,00.

SALUMERIA GASTRONOMIA VEGIS

Indirizzo : via Vescovado, 1

Contatto : Tel 338.8708341

Info : consegna gratuita in città

ENOTECA LA ROCCAVILLA

Indirizzo: Via Ivrea, 28 – Biella

Contatti: tel. 015 406095

Info: consegna a domicilio di vini, acqua minerale, birra

Pasticceria Coggiola

Indirizzo: via Delleani 13/F – Biella

Contatti: 3358447185

Info: chiamare dalle 9,00 alle 12,30 per conoscere i prodotti disponibili e accordarci per la consegna a domicilio in Biella e dintorni.

Pasticceria del Viale

Indirizzo: viale Matteotti 13

Contatti: 3274107837

Info: consegna gratuita in città dalle 9 alle 18. Pasticceria, colombe e uova pasquali

Azienda Ghiretti Andrea Frutta e Verdura

Indirizzo: Via Bengasi, 10 – Biella

Contatti: 3926187280

Info: consegna gratuita su tutto il territorio biellese

Ortofrutta Pisani Alessandro Roberto

Indirizzo: piazza falcone e piazza martiri

Contatti: 3341636677

Info: consegna a domicilio senza spese di consegna

Gelatissimo

Indirizzo: Piazza Martiri della Libertà, 4° – Biella

Contatti: 01529239

Info: consegna gratuita a domicilio venerdì e sabato

Pasticceria Caffetteria le Tre A

Indirizzo: Viale Macallè 26/A BIELLA (BI)

Contatti: 015406764 – WhatsApp 3496961679

Info: Prodotti di pasticceria dolce e salata, cioccolatini, canestrelli e confezioni regalo. Consegna a domicilio gratuita a Biella e comuni limitrofi con una spesa minima di € 25,00

Biondi gelato naturale

Indirizzo: piazza Curiel, 1g

Contatti: 375 5688828

Info: Consegne da giovedì al sabato dalle 17:00 alle 20:30 costo 5€ con https://www.foodracers.com/it/cities/biella/restaurants/biondi_gelato , i gusti saranno inviati su whatsapp e disponibili su Facebook

Gelateria Prestige

Indirizzo:via Ivrea 80 Biella

Contatti: 015 8492228

Info: consegne a domicilio per gelato e zuccotti a Biella e dintorni… anche più lontano !

RISTORANTI E PIZZERIE

Ristorante Pizzeria Giordano

Indirizzo: via Delleani 33

Contatti: tel 015405306 cel 3397036159 Facebook:Ristorante Pizzeria Giordano

Info: Consegna gratuita nel raggio di 10km

Simon Pizza

Indirizzo: via Palazzo di Giustizia 21/B

Contatti: 0150991489 – 3887792748

Info: consegna a domicilio gratuita nel raggio di 8 chilometri, dal martedì alla domenica 12-14 e 18-22. Chiuso lunedì

Sushi Be

Indirizzo: via Giovanni Amendola 20

Contatti: sito internet sushibe.it – App FoodRacers – App Just Eat – Telefono 0150991300

Info: consegna gratis per tutti i comuni serviti: https://www.sushibe.it/consegne/

Trattoria La Rocca

Indirizzo: Chiavazza Via della Vittoria 90

Contatti: tel 01520737 – cel 3311523787

Info: Menù del giorno con primi, secondi e contorni a scelta dolci e bevande, Minimo ordine € 15,00. Consegna gratuita. Raggio di consegna 5km

Pizza Ely

Indirizzo: via Macallè 26

Contatti: tel 3505031304

Info: Pranzo e cena 12:00-14:00 18:30-21:30 Chiuso la domenica a pranzo

La Pace

Indirizzo: via Garibaldi 5

Contatti: tel 01521930

Info: gratis in città, 5 euro paesi. Pizza e cucina

Pizzeria San Paolo

Indirizzo: via Zara 12

Contatti: 015406424

Info: consegne a domicilio dalle 18,30 alle 21,30. Chiuso il martedì

La Tavernetta

Indirizzo: via Repubblica 45

Contatti: 01531469

Info: dalle 12-14,30 e dalle 18-21,30. Consegna gratis pizza e cucina

Istambul Kebap Top Hamet

Indirizzo: via Torino 27

Contatti: 0150154917

Info: consegna gratis 11,30-22 kebap, pizza e panini

Pizza Max

Indirizzo: Piazza Martiri della Libertà 6/c

Contatti: 015 29443

Info: consegna domicilio pizza e prodotti forno

Pizza Flash (pizza e kebab)

Indirizzo: Piazza Martiri della Libertà 3

Contatti: 015 099 0096 oppure su WhatsApp 389 909 4889

Info: Consegna con ordine minimo di 10€, il servizio rimane aperto dalle 18 alle 23, oltre pizza e kebab consegna anche di bibite fresche, birre e vino.

Pizzeria Da Anto

Indirizzo: Biella, Via Italia 63.

Contatti: 345 9159195 / 331 5077015 / 015 3352097.

Info: consegna gratuita a Biella e paesi limitrofi dalle 18.30 alle 21.30. Chiuso il martedì. Pizza e cucina. É possibile consultare il menú tramite il profilo facebook “Pizzeria Da Anto”.

Ristorante La Lanterna

Indirizzo: piazza S.G. Bosco

Contatti: 01521368 – 3737539277

Info: consegna gratis dalle 11-14,30 e dalle 18-22 quartiere Riva e centro

Ramella Take Away – Ristorante Croce Bianca

Indirizzo: via Santuario d’Oropa 480

Contatti: 3356558557

Info: prezzo consegna valutato con il cliente dalle 11,30-15 e dalle 18-21. Cucina creativa e tipica del territorio

Ristorante Mi Buenos Aires

Indirizzo: via Milano 15

Contatti: 0158976200

Info: consegna dalle 18,30 alle 22. Cucina argentina

La Piramide

Indirizzo: via Addis Abeba 45

Contatti: 0158495185

Info: da martedì a domenica 18,30-21,30. Consegna gratuita a Biella di pizza e cucina

Pizzeria Ristorante Apicella

Indirizzo: corso Europa 1

Contatti: tel. 0158493475

Info: consegna gratuita in città di Biella

Ristorante Pizzeria La Lucciola

Indirizzo: piazza San Paolo 12

Contatti: tel. 0158493801 e 3386839729

Info: consegna gratuita in città di Biella

Ristorante Pizzeria La Padella

Indirizzo: via Rosselli,63

Contatti: tel 015401898

Info: consegna gratuita in città di Biella

Ristorante Pizzeria Da Pietro

Indirizzo: via Repubblica 63

Contatti: 0150990446

Info: consegna gratuita in città di Biella

Birreria Biellese

Indirizzo: piazza Curiel, 6

Contatti: 01527483

Info: Dal giovedì alla domenica dalle 18:30 alle 21:30 consegna gratuita in Biella, fuori Biella ordine minimo 30 euro – è possibile chiedere il menù che verrà inviato su whatsapp oppure è possibile trovarlo su Facebook

Amalfi – La Baita

Indirizzo: via Arduzzi 34

Contatti: tel 015571208

Info: orari: dalle 19 in avanti – Consegna: gratuita dopo 2 pizze – Genere alimentare: Pizze

Umami – Sushi

Indirizzo: via Amendola 20

Contatti: tel 015/0991300

Info: orari: 12/14 e 19/21,30 – Consegna: gratuita – Genere alimentare: Sushi

Ristorante Fam. Keci – Circolo Sociale

Indirizzo: piazza Martiri Libertà 16

Contatti: tel 01522175

Info: orari: 11/18 – Consegna: gratuita – Genere alimentare: Tajerin ai 40 tuorli

Pizzeria Jocker

Indirizzo: via Liguria (piazza Falcone)

Contatti: tel. 0158497547

Info: orari 12/13,30 e 18,30/22 – Chiuso Lìlunedì – Generi alimentari: Pizza, primi, frittura, dessert

Pizzeria da Vik

Indirizzo: via Milano 72, Biella

Contatti: 0152520144 oppure 3881453108

Info: Consegne a domicilio solo venerdì, sabato e domenica (al momento), dalle ore 18 alle ore 21

Pizzeria Capri

Via Torino, 35 – Biella

Contatti: 015-403095

Info: orari di consegna su Biella 12,00-14,30 / 18,00-22,00 sia pizza che cucina

Pizzeria Positano

Indirizzo: via Torino, 77 – Biella

Contatti: 015/403975 – 338/9870022

Info: consegna gratis a Biella tutti i giorni dalle 12,00 alle 14,00 e dalle 18,00 alle 21,30

Pizzeria Oi Vita

Indirizzo: via Lombardia 34/a

Contatti: tel. 015.8493247 Mail: pizzeriaoivita@gmail.com

Info: consegna a domicilio

Ristorante La Lira

Indirizzo: via Repubblica 55, angolo via Dante

Contatti: 015.2520788 e 393.8025047

Info: cucina con servizio pizza (Pala Romana) dalle 18,30 alle 21,30. Consegna gratuita a Biella

Trattoria alla Cisterna

Indirizzo : piazza cisterna 7c, piazzo

Contatti: 01521555 o al cellulare 3480040330

Info: Consegna gratis nel comune di Biella. Minimo d’ordine 15.00 euro. Tutti i giorni con i seguenti orari: pranzo: dalle 11:30 alle 14:30, cena: dalle 18:30 alle 21:00.