Bill Gates: “giusto chiudere bar e ristoranti”, ma i giornalisti lo attaccano

Secondo Bill Gates è “appropriato” chiudere bar e ristoranti. Ma secondo diverse figure del mondo del giornalismo (e non solo loro), il cofondatore di Microsoft non ha fatto bene i conti. E un motivo ci sarebbe: “Tanto a lei cosa importa, resterà comunque ricchissimo”.

L’ultima intervista su FoxNews a Bill Gates ha sollevato non poche critiche in merito a cosa ne pensa il magnate milionario sulla situazione coronavirus. È giusto ricordare che la Bill & Melinda Gates Foundation, fondazione privata americana fondata da Bill e Melinda Gates, ha racimolato oltre 1,75 miliardi di dollari per contribuire alla battaglia contro il Coronavirus e lo stesso Bill Gates ha investito 250 milioni di dollari per sostenere la ricerca, lo sviluppo e la consegna di farmaci oltre che tamponi per combattere il Covid-19.

Ma il co-fondatore di Microsoft non risparmia sentenze e giudizi quando deve parlare della lotta contro il virus. Anche quando è stato intervistato dalla CNN, Bill Gates ha infatti definito “giusto” chiudere bar e ristoranti in un momento del genere, scatenando le reazioni dei giornalisti.

In primis il conduttore Charles Payne ha ricordato a Gates come sia facile dire cose simili dall’alto della sua posizione economica. “Bar e ristoranti dovrebbero restare chiusi quasi ovunque, mentre ci prepariamo ad affrontare una nuova ondata del virus”, ha detto Gates. “E penso che, purtroppo, questa sia una misura appropriata”. Al che il conduttore di Fox News ha chiesto esplicitamente all’imprenditore quale fosse il sacrificio che l’imprenditore stava facendo in questo momento.

Payne ha anche “suggerito” quanto fosse facile parlare in questo modo di chiusure e restrizioni, avendo una situazione economica più che privilegiata: “Gates è ancora una delle persone più ricche del mondo; lo è perché si impegna attivamente e quotidianamente per fare in modo di restare nella fascia più alta tra i ricchi mondo”.

A rincarare la dose di critiche ci ha poi pensato un’altra delle figure attualmente principali di Fox News, il dottor Marc Siegel: “La CNN ha un esperto di computer per parlare di Covid al posto di un medico”. Commento quest’ultimo ribadito anche da un’altra presentatrice di Fox News, Ainsley Earhardt, che ha sottolineato come Gates potesse pur essere un milionario, ma non un esperto di salute medica.

[ Fonte: FoxNews ]