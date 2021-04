Birra, arriva in Italia la ceca Kozel: verrà prodotta a Padova

Dalla Cecoslovacchia arriva il “caprone”: la birra Kozel è forse la birra ceca più famosa al mondo e tra non molto arriverà anche in Italia, dove verrà prodotta nello stabilimento Peroni di Padova.

Chi vive a Milano, forse non ha potuto fare a meno di notare un caprone in legno alto 14 metri presente dal 15 aprile in piazza Gae Aulenti: ecco, quel caprone, i vari messaggi sui social di Frank Matano e i segnali sparsi in tutto il capoluogo lombardo, erano un’operazione di guerrilla marketing per far sapere a tutti che la birra ceca più famosa al mondo sta arrivando anche in Italia.

Kozel è già presente in 48 Paesi e per arrivare nel mercato italiano, entrerà a far parte delle proposte premium del marchio Peroni: verrà prodotta qui da noi proprio nello stabilimento Peroni di Padova, promettendo di rispettare fedelmente la ricetta originale, che prevede l’utilizzo esclusivo di ingredienti selezionati di alta qualità e la doppia decozione.

“La scelta di portare Kozel in Italia risponde ai bisogni e alle scelte dei consumatori che sempre di più sono alla ricerca di un approccio spensierato e divertente, di un’esperienza di consumo nuova e di altissima qualità ma soprattutto fedele ai valori di collaborazione e ospitalità“, ha dichiarato Francesca Bandelli, innovation e marketing director di Birra Peroni.

“Tra gli obiettivi che ci poniamo c’è certamente quello di rendere Kozel uno dei principali brand del portafoglio Birra Peroni e uno dei key player all’interno del segmento delle premium internazionali grazie al lancio delle due referenze Premium Lager e Dark Lager, riconosciute universalmente per la piacevole bevibilità, tanto da aver ricevuto oltre 200 premi, fra cui il primo posto all’International Brewing Awards e al World Beer Award, per la loro qualità. Ma soprattutto, l’obiettivo è quello di portare nelle case degli italiani tradizione, ospitalità e collaborazione, ovvero i valori di Velké Popovice, il villaggio in cui Kozel è nata“.

Caratteristica di questo marchio è il suo legame con la tradizione ceca: lo stesso nome, Kozel, è subito riconoscibile al richiamo con la cultura ceca. Kozel, infatti in ceco significa caprone. La birra è nata nel villaggio di Velké Popovice e uno dei suoi abitanti, il caprone Olda, nato nel 1874, è stato scelto come simbolo vivente del rispetto per i valori di collaborazione e ospitalità che i produttori riversano nella loro birra.

Il brand sarà soggetto di un’altra importante campagna di pubblicità da maggio fino alla metà di luglio sulle principali reti (Rai, Mediaset, La7), oltre che sui più importanti canali satellitari pay e digitali (Sky, Discovery). Le due proposte che verranno servite in Italia saranno la Kozel Premium Lager dal gusto ricco e morbido, con un delicato aroma di malto e luppolo, e anche la Kozel Dark, una lager scura e corposa.

[ Fonte: Adnkronos ]